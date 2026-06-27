Polska Upały w Polsce. Ponad 30 stopni. Gdzie jest najgoręcej Damian Dziugieł |

Upały w Polsce. Są alarmy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Przed ekstremalnymi upałami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu regionach obowiązują alarmy IMGW trzeciego stopnia. Przebywania na słońcu w całej Polsce odradza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - wysłany został alert RCB.

Upały w Polsce. Tu jest najgoręcej

W sobotę o godzinie 11 były takie miejsca, gdzie temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Z danych ze stacji automatycznych IMGW wynika, że najgoręcej było na Ziemi Lubuskiej, w Słubicach (33,4 st. C) oraz Sanicach (33,1 st. C).

Poniższa mapa prezentuje temperaturę na stacjach synoptycznych w największych miastach:

Temperatura o godzinie 11 Źródło zdjęcia: cmm.imgw.pl

Tak rosła temperatura między godzinami 7 a 11 Źródło: cmm.imgw.pl

Fala upałów w Polsce. Kulminacja w niedzielę

Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Damiana Zdonka, synoptyka tvnmeteo.pl, temperatura maksymalna w sobotę ma wynieść od 31-32 stopni na Suwalszczyźnie, przez 35-36 stopni w centralnej Polsce, po 38-39 stopni na Ziemi Lubuskiej. Jeszcze większy upał ma być w niedzielę, miejscami termometry mogą pokazać nawet 40-42 stopnie.