Upały w Polsce. Ponad 30 stopni. Gdzie jest najgoręcej
Przed ekstremalnymi upałami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu regionach obowiązują alarmy IMGW trzeciego stopnia. Przebywania na słońcu w całej Polsce odradza Rządowe Centrum Bezpieczeństwa - wysłany został alert RCB.
Upały w Polsce. Tu jest najgoręcej
W sobotę o godzinie 11 były takie miejsca, gdzie temperatura przekroczyła 30 stopni Celsjusza. Z danych ze stacji automatycznych IMGW wynika, że najgoręcej było na Ziemi Lubuskiej, w Słubicach (33,4 st. C) oraz Sanicach (33,1 st. C).
Poniższa mapa prezentuje temperaturę na stacjach synoptycznych w największych miastach:
Fala upałów w Polsce. Kulminacja w niedzielę
Zgodnie z prognozą przygotowaną przez Damiana Zdonka, synoptyka tvnmeteo.pl, temperatura maksymalna w sobotę ma wynieść od 31-32 stopni na Suwalszczyźnie, przez 35-36 stopni w centralnej Polsce, po 38-39 stopni na Ziemi Lubuskiej. Jeszcze większy upał ma być w niedzielę, miejscami termometry mogą pokazać nawet 40-42 stopnie.