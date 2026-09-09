Polska Wrześniowy upał w Polsce. Tutaj termometry pokazały ponad 30 stopni Oprac. Krzysztof Posytek |

Prognoza pogody na środę Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Darek Delmanowicz/PAP

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Jak opisuje synoptyk tvnmeteo.pl Tomasz Wakszyński, w środę do części Polski dociera gorące i suche powietrze zwrotnikowe. Płynie ono do naszego kraju bezpośrednio z Afryki.

Zapanował upał. Tu 30 stopni i więcej

Upalnie zrobiło się już około południa. Jeśli chodzi o stacje synoptyczne IMGW pierwszego rzędu, to o godzinie 12 temperaturę wynoszącą równo 30 stopni Celsjusza zarejestrowano w Kozienicach na Mazowszu. O godz. 13 najcieplej było w Nowym Sączu, gdzie termometry pokazały 31,3 st. C. Upalnie zrobiło się także miejscami na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Temperatura powietrza w środę 9.09 o godzinie 12 Źródło zdjęcia: IMGW

Według informacji podanych przez Wakszyńskiego o godz. 13 jeszcze wyższe wartości zanotowano na stacjach synoptycznych niższego rzędu na południowym wschodzie, południu i w centrum Polski. Najgoręcej było w Woli Justowskiej na obszarze Krakowa i Łapanowie w Małopolsce - w obu tych miejscach zanotowano 31,7 st. C.

Upał nie zagości u nas na długo. Jak tłumaczy nasz synoptyk, jeszcze w środę w skali Europy, w tym bezpośrednio w Polsce, dojdzie do znacznej przebudowy pola barycznego i wymiany mas powietrza, co objawi się silnym deszczem i wiatrem w części kraju. W czwartek wartości na termometrach będą znacznie niższe.

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