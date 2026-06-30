Polska Sypnęło gradem. Są pierwsze zalania

Pogoda na noc Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Daria, Sieć Obserwatorów Burz

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Wtorek upływa w części kraju pod znakiem burz. Przed gwałtownymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrzmiało między innymi na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej czy w Wielkopolsce.

Sypnęło gradem

Na terenie województwa wielkopolskiego utworzyła się superkomórka burzowa. Przyniosła ona opady gradu między innymi w okolice Leska. Dość groźnie wyglądało gradobicie, które wystąpiło w miejscowości Klonówiec. Nagranie załamania pogody tam opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.

Sypnęło gradem też w rejonie miejscowości Osowa Sień (województwo lubuskie).

Grad spadł w rejonie miejscowości Osowa Sień (woj. lubuskie) Źródło zdjęcia: Daria, Sieć Obserwatorów Burz

Interwencje w Wielkopolsce

Dyżurny KW PSP w Poznaniu poinformował, że w ciągu ostatniej godziny strażacy otrzymali 10 zgłoszeń dotyczących skutków burz. Wszystkie odnotowano na terenie powiatu leszczyńskiego. Interwencje dotyczyły głównie wiatrołomów.

Poza tym w miejscowości Lipno w powiecie leszczyńskim woda częściowo zalała sklep, co wymagało interwencji strażaków.

Uszkodzone dachy na Ziemi Lubuskiej

Gwałtowna burza przeszła przez województwo wielkopolskie. Dyżurny KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim poinformował, że w mieście Wschowa i w powiecie wschowskiego strażacy przeprowadzili około 75 interwencji. Dotyczyły one głownie wiatrołomów.

W miejscowości Łysiny i Osowa Sień wiatr zerwał lub uszkodził dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Łącznie zostało uszkodzonych 12 dachów na budynkach mieszkalnych i trzy na gospodarczych. Wszystkie te zdarzenia miał miejsce w powiecie wschowskim.

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