Sypnęło gradem. Są pierwsze zalania
Wtorek upływa w części kraju pod znakiem burz. Przed gwałtownymi zjawiskami ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrzmiało między innymi na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej czy w Wielkopolsce.
Sypnęło gradem
Na terenie województwa wielkopolskiego utworzyła się superkomórka burzowa. Przyniosła ona opady gradu między innymi w okolice Leska. Dość groźnie wyglądało gradobicie, które wystąpiło w miejscowości Klonówiec. Nagranie załamania pogody tam opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.
Sypnęło gradem też w rejonie miejscowości Osowa Sień (województwo lubuskie).
Interwencje w Wielkopolsce
Dyżurny KW PSP w Poznaniu poinformował, że w ciągu ostatniej godziny strażacy otrzymali 10 zgłoszeń dotyczących skutków burz. Wszystkie odnotowano na terenie powiatu leszczyńskiego. Interwencje dotyczyły głównie wiatrołomów.
Poza tym w miejscowości Lipno w powiecie leszczyńskim woda częściowo zalała sklep, co wymagało interwencji strażaków.
Uszkodzone dachy na Ziemi Lubuskiej
Gwałtowna burza przeszła przez województwo wielkopolskie. Dyżurny KW PSP w Gorzowie Wielkopolskim poinformował, że w mieście Wschowa i w powiecie wschowskiego strażacy przeprowadzili około 75 interwencji. Dotyczyły one głownie wiatrołomów.
W miejscowości Łysiny i Osowa Sień wiatr zerwał lub uszkodził dachy budynków mieszkalnych i gospodarczych. Łącznie zostało uszkodzonych 12 dachów na budynkach mieszkalnych i trzy na gospodarczych. Wszystkie te zdarzenia miał miejsce w powiecie wschowskim.