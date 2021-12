Wisła pokryta śryżem. "Coraz rzadziej obserwujemy to zjawisko"

Nazywany też lodem prądowym, śryż tworzą swobodnie pływające kryształki lodu unoszone przez prąd wody bądź powietrza. - To jest lód o strukturze gąbczastej. On jest bardzo klejący, klei się niesamowicie do wszystkiego - opisuje Walijewski. Śryż występuje w postaci krążków lodowych, które mogą zwiększać swoją średnicę od 30 centymetrów do nawet trzech metrów.