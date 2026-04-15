Saharyjski pył nad Tatrami. "Nie widzimy błękitu"

Skutkiem napływu saharyjskiego pyłu może być żółtobrunatny nalot
Pył znad Sahary w północnej Polsce
Źródło: Kontakt 24
Obecność pyłu saharyjskiego nad Tatrami jest wyraźnie dostrzegalna - informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według ekspertów zjawisko powoduje wyraźne zmętnienie nieba. Możliwe jest także pojawienie się żółtobrunatnego nalotu.

Do Polski docierają masy powietrza znad północno-zachodniej Afryki zawierające pył saharyjski. Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej skutki tego zjawiska są widoczne między innymi w Tatrach.

- Obserwujemy zmętnienie nieba, nie widzimy intensywnego błękitu, a krajobraz sprawia wrażenie przysłoniętego. To oznacza, że powietrze jest zapylone drobinkami pochodzącymi znad Sahary - mówi szef zakopiańskiej stacji IMGW Paweł Parzuchowski.

Pył saharyjski składa się z drobnych cząstek piasku i minerałów unoszonych nad pustynią przez prądy wstępujące, a następnie transportowanych na duże odległości przez cyrkulację atmosferyczną. Do Polski dociera dzięki południowym i południowo-zachodnim wiatrom.

Zachmurzenie i pył znad Sahary nad Europą
Źródło: Sentinel-3/OLCI

Żółtobrunatny nalot

Napływ saharyjskiego pyłu jest zauważalny nie tylko w powietrzu, lecz także na powierzchniach po opadach deszczu. Synoptycy wskazują, że możliwe jest osadzanie się żółtobrunatnego nalotu, który będzie szczególnie widoczny na śniegu w wyższych partiach Tatr oraz na przykład na samochodach czy dachach budynków.

Według prognoz największe stężenie pyłu nad Tatrami wystąpi w środę i czwartek. Zjawisko ma charakter cykliczny o różnym nasileniu i najczęściej występuje wiosną. Podobne epizody obserwowano w poprzednich latach. W 2024 roku intensywna obecność pyłu nad Tatrami przypadła w Wielkanoc.

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: MaCross-Photography/Shutterstock

Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
