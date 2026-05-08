Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Powrócą przymrozki i burze. Prognoza IMGW

|
Przymrozek
Warunki biometeo w piątek
Źródło: tvnmeteo.pl
W najbliższych dniach do Polski powrócą przymrozki i burze - wynika z prognozy zagrożeń Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W wielu województwach mogą zostać wydane żółte alarmy. Sprawdź szczegóły.

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę na północy kraju mogą pojawić się przymrozki. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognoza zagrożeń na sobotę
Prognoza zagrożeń na sobotę
Źródło: IMGW

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Z kolei w poniedziałek w Polsce mają pojawić się burze. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Prognoza zagrożeń na poniedziałek
Źródło: IMGW

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.

Źródło: IMGW

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
Polskaprognoza pogody
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Zniszczenie po przejściu tornada w Missisipi
Kilkaset zniszczonych budynków, wielu rannych. "Módlmy się za Missisipi"
Świat
Deszcz, parasol
Tutaj warto zabrać ze sobą parasol
noc burza piorun pioruny chmury pogoda
Gdzie jest burza? Wciąż grzmi w części kraju
Polska
Burza, noc, piorun, niebo
Alarmy przed burzami. Miejscami będą ważne niemal do wschodu słońca
Polska
Ulewa, intensywne opady deszczu, noc
Tutaj nocą spadnie najwięcej deszczu
Aligatory walczyły na tarasie mieszkanki Florydy
Myślała, że to włamywacze. Prawda okazała się bardziej przerażająca
Świat
Gradobicie w Zdzieszowicach (Opolskie)
Potężne gradobicia w kilku województwach. Zdjęcia i nagrania
Polska
Deszcz, deszczowa aura
Wiry niżowe przerwą suchą i złą passę. Co nas czeka
Pożar w Puszczy Solskiej
Czy w Puszczy Solskiej spadnie deszcz? Prognoza
Kolorado nawiedziła majowa śnieżyca
W kalendarzu maj, a za oknem śnieżyca
Świat
Wyschnięte tereny podmokłe w lesie niedaleko Pomiechówka (woj. mazowieckie), maj 2026
Znany scenariusz w nieznanej skali. Kluczowy magazyn wody "jest prawie pusty"
Arleta Unton-Pyziołek
Wysuszone jezioro Velence
Poziom wody jest bardzo niski. Niewiele brakuje do pobicia rekordu
Świat
Deszcz, ulewa
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Deszcz, deszczowo, wiosna
Deszcz, burze i niekorzystny biomet
Burza, pioruny, noc
Gdzie jest burza? Miejscami mocno pada
Polska
deszcz, ulewa, noc
Nocna wędrówka strefy opadów. Tu popada i zagrzmi
Góry Lefka Ori
Odkryli na Krecie, nazwali na cześć papieża
Nauka
Burze
Nadchodzą dynamiczne zjawiska. Burze przetoczą się nad krajem
Orki najmniejsze utknęły na plaży
Utknęły na plaży blisko rekordowo długiego mostu
Świat
Wzburzony Bałtyk (zdjęcie poglądowe)
Niebezpieczne warunki na Bałtyku. IMGW ostrzega
Polska
Pożar lasu na Lubelszczyźnie
Alert RCB dla kolejnego województwa. "Zachowaj ostrożność"
Polska
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Zakaz wstępu do parku narodowego. Panuje "bezprecedensowa" susza
Polska
Nad Polską przechodzi front z opadami deszczu
Tak opady będą szły przez Polskę. Mapa i radar
Polska
Wiosenny poranek
Prawie 20 stopni Celsjusza o poranku. Gdzie było najcieplej
Polska
2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Obserwowali krańce Układu Słonecznego. Znaleźli coś, czego nie powinno tam być
Nauka
Lubelskie, pożar lasu-06.05.26
Pogoda strażakom nie pomoże. "To są bardzo złe informacje"
Pogoda
Burze, intensywne opady deszczu
Mocno popada i zagrzmi
Burza w Białymstoku
Burzowy wtorek. Miejscami sypnęło gradem
Polska
Deszcz, noc, opady
Nocą będzie padać i się błyskać
Pies
"Zaczął szczekać i zasygnalizował nam, że coś jest w rzece"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom