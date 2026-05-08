Polska Powrócą przymrozki i burze. Prognoza IMGW Oprac. Franciszek Wajdzik

Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali prognozę zagrożeń na najbliższe dni.

Prognoza zagrożeń na sobotę

W sobotę na północy kraju mogą pojawić się przymrozki. Żółtych alarmów powinni spodziewać się mieszkańcy województw: pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego.

Prognoza zagrożeń na poniedziałek

Z kolei w poniedziałek w Polsce mają pojawić się burze. IMGW planuje wydać ostrzeżenia pierwszego stopnia w województwach: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim i podkarpackim.

Czym jest ostrzeżenie IMGW pierwszego stopnia

Według definicji IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Prowadzenie działalności w warunkach narażenia na te czynniki jest utrudnione i niebezpieczne. Spodziewaj się utrudnień wynikających z prowadzenia działań w obszarze występowania zagrożenia, w tym opóźnień spowodowanych utrudnieniami w ruchu drogowym, zakłóceń w przebiegu imprez plenerowych lub możliwości ich odwołania. Zalecana ostrożność, potrzeba śledzenia komunikatów i rozwoju sytuacji pogodowej.

Czym jest prognoza zagrożeń IMGW

Zgodnie z definicją IMGW prognoza zagrożeń to orientacyjna prognoza pogody, służąca wczesnemu informowaniu społeczeństwa o możliwości wystąpienia niebezpiecznego zjawiska meteorologicznego.