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Radar i mapa opadów. Zacznie się w nocy, czwartek przyniesie nową porcję deszczu

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Noc, opady deszczu
Prognozowane opady na noc ze środy na czwartek oraz czwartek
Źródło wideo: ventusky
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Burze z silnymi opadami deszczu zbliżają się do Polski. W części kraju zacznie padać jeszcze w nocy. Najsilniejsze opady i wyładowania spodziewane są jednak w czwartek. Zobacz, jak deszczowe strefy będą przemieszczały się nad krajem.

Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że w nocy ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju niebo przykryje umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie spadnie słaby deszcz o małej intensywności i sumach 1-5 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na Pomorzu Zachodnim będzie dość pochmurno z przejściowo umiarkowanym deszczem od 5 do 10 l/mkw. Nocą w części kraju mogą pojawić się burze. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw.

Radar i mapa opadów na żywo

W ciągu dnia Polskę czeka przewaga dużego i całkowitego zachmurzenia z licznymi chmurami konwekcyjnymi i przelotnymi opadami deszczu od 5 do 15 l/mkw. Te niestety będą częste i obejmą cały kraj. Chmurom miejscami będą towarzyszyć burze, opady deszczu o intensywności do 20-30 l/mkw., a także silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać drobny grad.

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Prognozowane opady na noc ze środy na czwartek oraz czwartek
Źródło: ventusky

Redagowali: dd,ast

Źródło: tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaprognozadeszczburze
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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