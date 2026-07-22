Polska Radar i mapa opadów. Zacznie się w nocy, czwartek przyniesie nową porcję deszczu Oprac. Matylda Dziechcińska |

Prognozowane opady na noc ze środy na czwartek oraz czwartek Źródło wideo: ventusky Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Synoptyk tvnmeteo.pl Damian Zdonek przekazał, że w nocy ze środy na czwartek na przeważającym obszarze kraju niebo przykryje umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie spadnie słaby deszcz o małej intensywności i sumach 1-5 litrów na metr kwadratowy. Jedynie na Pomorzu Zachodnim będzie dość pochmurno z przejściowo umiarkowanym deszczem od 5 do 10 l/mkw. Nocą w części kraju mogą pojawić się burze. IMGW wydał ostrzeżenia dla kilku województw.

Radar i mapa opadów na żywo

W ciągu dnia Polskę czeka przewaga dużego i całkowitego zachmurzenia z licznymi chmurami konwekcyjnymi i przelotnymi opadami deszczu od 5 do 15 l/mkw. Te niestety będą częste i obejmą cały kraj. Chmurom miejscami będą towarzyszyć burze, opady deszczu o intensywności do 20-30 l/mkw., a także silny wiatr, który w porywach osiągnie prędkość do 60-80 kilometrów na godzinę. Lokalnie może padać drobny grad.

Prognozowane opady na noc ze środy na czwartek oraz czwartek Źródło: ventusky

Redagowali: dd,ast