W nocy na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie. Jedynie na wschodzie i w centrum przejściowo pojawi się umiarkowane i duże zachmurzenie. Lokalnie na Mazowszu i Lubelszczyźnie mogą także wystąpić słabe, przelotne opady deszczu (1-2 l/mkw.). Na termometrach zobaczymy minimalnie od 0-1 st. C na północnym wschodzie, przez 2-3 st. C w centrum, do 3-5 st. C lokalnie na zachodzie i południu. Powieje słaby i umiarkowany południowo-zachodni wiatr (jedynie w Tatrach i Bieszczadach w porywach będzie dość silny, do 30-50 km/h).

Pogoda na jutro - środa, 11.03

W środę najwięcej chmur pojawi się na północy i zachodzie. Wieczorem na Pomorzu Zachodnim oraz w ciągu dnia w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze możliwe są słabe, przelotne opady deszczu (1-2 l/mkw.). Termometry pokażą od 14-15 st. C na północnym wschodzie do 17-19 st. C na południu i w centrum kraju. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni (w Tatrach i Bieszczadach w porywach dość silny, do 40-60 km/h).

Warunki biometeo

Wilgotność powietrza wyniesie od 40 do 70 procent. W całym kraju będzie nam ciepło, a pogoda korzystnie wpłynie na nasze samopoczucie.

Pogoda na noc - Warszawa

Najbliższa noc w Warszawie przyniesie dość pogodną aurę z możliwymi słabymi, przelotnymi opadami deszczu. Na termometrach zobaczymy 4-5 st. C. Powieje południowy, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1008 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Warszawa

W ciągu dnie dominować będzie pogodna i słoneczna aura, bez opadów. Termometry w Warszawie pokażą maksymalnie 17-18 st. C. Południowo-zachodni wiatr będzie słaby i umiarkowany. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Trójmiasto

Mieszkańcy Gdańska, Gdyni i Sopotu mogą spodziewać się pogodnej nocy, bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 3-4 st. C. Powieje południowo-zachodni i słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 1016 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Trójmiasto

Środa w Gdańsku, Gdyni i Sopocie na ogół pogodna, ale w drugiej części dnia mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 15-16 st. C. Powieje południowo-zachodni, umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1015 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Poznań

Dla mieszkańców Poznania będzie to pogodna noc z temperaturą minimalną wynoszącą 2-3 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Barometry o północy wskażą 1007 hPa. Ciśnienie będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Poznań

Środa w Poznaniu przyniesie pogodną aurę. W drugiej części dnia mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Termometry wskażą maksymalnie 16-17 st. C. Umiarkowany wiatr powieje z południowego zachodu. Ciśnienie w południe wyniesie 1006 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Wrocław

Nadchodząca noc we Wrocławiu przyniesie pogodną aurę, bez opadów. Termometry wskażą minimalnie 2-3 st. C. Wiatr będzie południowy, słaby. Ciśnienie o północy wyniesie 1004 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Wrocław

Będzie pogodnie, ale w ciągu dnia mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu. Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy maksymalnie 18-19 st. C. Powieje południowy i słaby wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 1003 hPa i będzie się wahać.

Pogoda na noc - Kraków

Najbliższa noc w Krakowie przyniesie pogodną aurę. Termometry pokażą minimalnie 3-4 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby wiatr. Ciśnienie o północy wyniesie 995 hPa i będzie powoli spadać.

Pogoda na jutro - Kraków

W środę dominować będzie pogodna i słoneczna aura. Termometry w Krakowie wskażą maksymalnie 18-19 st. C. Powieje południowo-zachodni, słaby i umiarkowany wiatr. Ciśnienie w południe wyniesie 993 hPa i będzie się wahać.

