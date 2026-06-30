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Gradobicie, uszkodzone dachy, brak prądu. Skutki burz

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Wschowa. Skutki burz i gradobicia
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: TVN24
Burze, które nawiedziły część kraju w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, przyniosły zniszczenia. Na Ziemi Lubuskiej silny wiatr uszkodził dachy i powalił drzewa. Gradobicie zniszczyło uprawy. Groźnie było też w innych regionach Polski.

Wtorkowy wieczór upływał w części kraju pod znakiem burz. Przed gwałtownymi zjawiskami ostrzegał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Zagrzmiało między innymi na Dolnym Śląsku, Ziemi Lubuskiej czy w Wielkopolsce.

Burze towarzyszą nam także w środę, już od samego rana. Śledź z nami, gdzie jest burza.

Uszkodzone dachy i gradobicie na Ziemi Lubuskiej

We wtorek gwałtowna burza przeszła przez część województwa lubuskiego. Strażacy od godziny 18 do godziny 6 obsłużyli około 90 zdarzeń o charakterze atmosferycznym. 90 procent zgłoszeń dotyczyło powiatu wschowskiego.

Zniszczenia odnotowano w gminie Wschowa, między innymi w miejscowościach Osowa Sień i Łysiny. Najczęściej straż usuwała połamane drzewa, które tarasowały drogi i zerwały linie energetyczne. Wiele miejscowości w gminie pozbawionych było prądu.

Duże zniszczenia widać także na polach, gdzie wichura i opady gradu zniszczyły uprawy. Były także zgłoszenia o uszkodzonych dachach na budynkach gospodarczych i mieszkalnych.

Burmistrz Wschowy Konrad Antkowiak opublikował w mediach społecznościowych zdjęcia zniszczeń.

Grad spadł w rejonie miejscowości Osowa Sień (woj. lubuskie)
Grad spadł w rejonie miejscowości Osowa Sień (woj. lubuskie)
Źródło zdjęcia: Daria, Sieć Obserwatorów Burz

Sypnęło gradem

Na terenie województwa wielkopolskiego we wtorek utworzyła się superkomórka burzowa. Przyniosła ona opady gradu między innymi w okolice Leszna. Dość groźnie wyglądało gradobicie, które wystąpiło w miejscowości Klonówiec. Nagranie załamania pogody opublikowała Sieć Obserwatorów Burz.

Na Kontakt24 otrzymaliśmy nagranie gradobicia w Lipnie (województwo wielkopolskie).

Gradobicie w Lipnie (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Marcin
Lipno (Wielkopolskie)
Źródło: Kontakt24 / Robert

Interwencje w Wielkopolsce

Dyżurny KW PSP w Poznaniu przekazał, że strażacy do wtorkowego wieczora otrzymali 68 zgłoszeń dotyczących skutków burz. Interwencje odnotowano głównie na terenie powiatów leszczyńskiego i kościańskiego. Działania strażaków dotyczyły usunięcia połamanych gałęzi i powalonych drzew. Jak podał dyżurny, w wyniku burz częściowo zerwany został dach z kościoła w miejscowości Wilkowice w powiecie leszczyńskim. Ponadto uszkodzony został dach domu w miejscowości Nowy Dwór w powiecie kościańskim. 

W miejscowości Lipno w powiecie leszczyńskim woda częściowo zalała sklep, co wymagało interwencji strażaków.

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Źródło: tvnmeteo.pl, Sieć Obserwatorów Burz, TVN24
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
Damian Dziugieł
Damian Dziugieł
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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