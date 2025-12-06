Mgła w Krakowie. Przekierowane loty

"Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom" - przekazał w mediach społecznościowych port lotniczy w Krakowie.
Przekierowane loty
Jak poinformowano, operacje lotnicze są realizowane, ale z uwagi na ograniczoną widzialność konieczne było przekierowanie części lotów na inne lotniska. Jeden rejs z Helsinek został przekierowany na Lotnisko Chopina w Warszawie, zaś osiem - na lotnisko w Katowicach.
Przedstawiciele lotniska zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów linii lotniczych oraz komunikatów.
Autorka/Autor: ast
Źródło: Kraków Airport
Źródło zdjęcia głównego: TVN24 (zdjęcie ilustracyjne)