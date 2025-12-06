Mgła w Krakowie. Przekierowane loty

Prognoza pogody na sobotę Źródło: tvnmeteo.pl

"Ze względu na złe warunki atmosferyczne (mgła) niektóre operacje lotnicze mogą podlegać zmianom" - przekazał w mediach społecznościowych port lotniczy w Krakowie.

Przekierowane loty

Jak poinformowano, operacje lotnicze są realizowane, ale z uwagi na ograniczoną widzialność konieczne było przekierowanie części lotów na inne lotniska. Jeden rejs z Helsinek został przekierowany na Lotnisko Chopina w Warszawie, zaś osiem - na lotnisko w Katowicach.

Przedstawiciele lotniska zaapelowali do podróżnych o śledzenie komunikatów linii lotniczych oraz komunikatów.

Autorka/Autor: ast Źródło: Kraków Airport Źródło zdjęcia głównego: TVN24 (zdjęcie ilustracyjne)