Kolejne utonięcia. Służby apelują

W sobotę utonęły w Polsce dwie osoby Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Woda to żywioł - chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią. Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec" - napisała policja, przekazując najnowsze informacje o liczbie utonięć w Polsce. W sobotę życie w wodzie straciły kolejne dwie osoby. Oznacza to, że liczba utonięć od początku czerwca wzrosła do 79.

Najczęstsze przyczyny utonięć

Według policyjnych danych spośród utonięć, do których doszło w ostatnich dwóch miesiącach, 65 miało miejsce w czerwcu. Najtragiczniejsza okazała się upalna niedziela 28 czerwca, gdy utonęło 18 osób. Od początku lipca policja odnotowała 14 utonięć. Według policyjnych statystyk w 2025 roku w Polsce utonęły 292 osób, w zdecydowanej większości dorośli mężczyźni. Wśród ofiar znalazło się 15 nieletnich. W 58 przypadkach za główną przyczynę śmierci uznano spożywanie alkoholu. Wśród częstych okoliczności utonięć wskazano kąpiel w miejscu niestrzeżonym, nieostrożność podczas łowienia ryb lub przebywania nad wodą oraz kąpiel w miejscu zabronionym.

🚨Apel o zachowanie czujności nad wodą.



Woda to żywioł – chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią.

Każdego roku dochodzi do utonięć, którym można zapobiec.

Dbaj o bezpieczeństwo swoje i innych. Twoja rozwaga może uratować życie❗️



Od 1 czerwca 2026 r. utonęło 7️⃣9️⃣ osób.… pic.twitter.com/K95ihUXBxR — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) July 12, 2026 Rozwiń

Apel o rozsądek nad wodą

Ratownicy apelują o rozwagę nad wodą, bo to ona jest najważniejszy, gdy idziemy popływać. - Woda: basen, jezioro lub morze to świetne miejsca do wypoczynku, do uprawiania sportu. Natomiast jeśli będziemy, mówiąc wprost, robić głupie rzeczy, to może się to skończyć tragedią. Dlatego rozsądek nad wodą to podstawa - mówił na początku lipca ratownik Paweł Ciepliński, wiceprezes oddziału Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) w Katowicach.

Rzecznik wielkopolskiego WOPR Marek Frąckowiak wskazał z kolei, że najważniejszą zasadą, o której zawsze przypomina, jest to, aby do pływania wybierać miejsca strzeżone. W razie niebezpiecznej sytuacji można w nich liczyć na pomoc ratowników. - Ratownicy w Polsce są bardzo dobrze wyszkoleni i potrafią świetnie pływać - zaznaczył.