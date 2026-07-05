Gdzie jest burza? Fronty atmosferyczne suną nad Polską
Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę Polska dostała się pod wpływ niżu Ausynja z centrum nad Morzem Norweskim. Związane z nim fronty przemieszczają się nad krajem. Na tym chłodnym, rozciągającym się od Zatoki Gdańskiej, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Śląsk kłębią się miejscami chmury burzowe.
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Gdzie jest burza?
Około godziny 14.30 grzmi w województwach:
- wielkopolskim, w rejonie miast i miejscowości: Pleszew, Kalisz, Krobia, Pogorzela, Kobylin. Zjawiska idą na południowy wschód na Błaszki, Odolanów, Milicz;
- kujawsko-pomorskim, nad Radziejowem i Piotrkowem Kujawskim. Burze przemieszczają się na Izbicę Kujawską i Chodecz;
- łódzkim, nad Wartą. Idą na Sieradz i Zduńską Wolę.
Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę. W rejonie Warty pada grad.
Mapa i radar burz
Źródło: tvnmeteo.pl