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Gdzie jest burza? Fronty atmosferyczne suną nad Polską

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Burza
Prognoza pogody na sobotę
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Gdzie jest burza? W niedzielę 5.07 w części Polski grzmi i silnie wieje, miejscami pada grad. Śledź aktualną sytuację pogodową w tvnmeteo.pl.

Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, w niedzielę Polska dostała się pod wpływ niżu Ausynja z centrum nad Morzem Norweskim. Związane z nim fronty przemieszczają się nad krajem. Na tym chłodnym, rozciągającym się od Zatoki Gdańskiej, przez Kujawy i Wielkopolskę, po Śląsk kłębią się miejscami chmury burzowe.

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Gdzie jest burza?

Około godziny 14.30 grzmi w województwach:

  • wielkopolskim, w rejonie miast i miejscowości: Pleszew, Kalisz, Krobia, Pogorzela, Kobylin. Zjawiska idą na południowy wschód na Błaszki, Odolanów, Milicz;
  • kujawsko-pomorskim, nad Radziejowem i Piotrkowem Kujawskim. Burze przemieszczają się na Izbicę Kujawską i Chodecz;
  • łódzkim, nad Wartą. Idą na Sieradz i Zduńską Wolę.

Burze są słabe i umiarkowane. Towarzyszą im opady o natężeniu do 10-20 litrów na metr kwadratowy oraz porywy wiatru sięgające 70-80 kilometrów na godzinę. W rejonie Warty pada grad.

Mapa i radar burz

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Źródło: tvnmeteo.pl
Tagi:
burzapogodaprognoza pogody
Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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