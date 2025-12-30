Dramat kierowców na S7. "Nie mamy nic do jedzenia ani picia"

Śnieg mocno sypie na północy kraju. Część drogi ekspresowej S7 jest całkowicie zablokowana, bardzo ciężka sytuacja panuje w okolicach Ostródy. Samochody tkwią tam w korkach, tworzą się zaspy.
- Droga wygląda tragicznie, w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna. Stoimy już cztery godziny w korku - mówiła przez telefon na antenie TVN24 przed godziną 21 Natalia Kossakowska. - Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - przyznała.
Pani Natalia dodała, że wraz z rodziną jadą drogą S7 z Gdańska w kierunku Warszawy i znajdują się 10-15 kilometrów od zjazdu na Olsztynek. - Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła. Korek jest ogromny, nie jestem w stanie powiedzieć, ile ma kilometrów długości. Cała S7 stoi, stoją samochody ciężarowe, samochody osobowe. Nikt nie ma żadnych informacji, śnieg sypie, jest ciemno - relacjonowała.
Po godzinie 22 jeszcze raz skontaktowaliśmy się z panią Natalią. - Dalej to za dobrze nie wygląda, śnieg cały czas sypie, służb dalej nie widać i marnie to idzie do przodu - powiedziała. - Został zrobiony korytarz życia. Za jednym radiowozem policyjnym wjechał jeden pług, ale to było jakieś półtorej do dwóch godzin temu i dalej nie przyniosło to żadnych rezultatów - dodała.
"Zero, nic" nie wiedzą
- Po czterech godzinach przejechaliśmy jakieś 200 metrów, dalej stoimy - opowiadał na antenie TVN24 po godzinie 22 inny kierowca, który utknął na S7, Krystian Jankie. Zapytany, czy służby przekazują informacje na temat sytuacji, odpowiedział: "Zero, nic". - Wiemy tylko tyle, co kierowcy przekazują: informację, że od 21 miało coś ruszyć, ale nie ruszyło - powiedział.
Zapytany o działania służb, odparł, że "być może działania są prowadzone, ale w tym miejscu, gdzie my stoimy, nie ma nic takiego". - Kolega, który stał bliżej Rychnowa, (mówił, że - red.) rzekomo policja kierowała tam ruchem na jakieś boczne drogi. Ale w tym miejscu, gdzie my stoimy, to nic takiego nie było - dodał.
Zablokowana trasa S7
"Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu"
Na S7 utknął również Marcin Spirdonow, który stoi w korku do miejscowości Rychnowo.
- Zatrzymałem się tutaj około trzy godziny temu (...) i stoimy, nie dzieje się tutaj po prostu nic. Śnieg non stop pada. Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu, tak że sytuacja jest dość trudna - opowiadał na antenie TVN24 po godzinie 21. Panu Marcinowi udało się ustalić, że prawdopodobnie jedna ciężarówka wyprzedzała drugą pod górkę i utknęła. - Oba pasy są zablokowane - przekazał. - Pozostaje nam tylko czekać - dodał.
W kolejnej rozmowie po godzinie 23 pan Marcin powiedział, że od ponad czterech godzin nie "drgnęli". - Nie wygląda to dobrze, bo śnieg cały czas pada - mówił. Dodał, że widział piaskarkę jadącą w kierunku przeciwnym, w kierunku Warszawy. Wyjaśnił, że ludzie stojący w korku pomagają sobie, jeśli chodzi o jedzenie i picie. Ponieważ utknęli około kilometr od stacji benzynowej, to widział też osoby z baniakami, które zakupiły tam paliwo. Sam też z tej opcji skorzystał.
Stanisław Kornatowski, wydawca TVN24, jadąc samochodem z Warszawy do Gdańska, stanął w korku na wysokości Mławy. - Nie wiemy, jak długi jest ten korek - relacjonował o godzinie 21.40. Po godzinie 22.20, w kolejnym łączeniu, przekazał, że już nie stoi w korku, ale śnieg wciąż sypie i widoczność jest słaba. Wyjaśnił, że jeden z kierowców miał łopatę i pomógł uwolnić tira, który blokował drogę.
Autorka/Autor: anw, fil/kg
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: TVN24