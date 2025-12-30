Logo TVN24
Polska

Dramat kierowców na S7. "Nie mamy nic do jedzenia ani picia"

Zablokowana trasa S7
"Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi. Nie mamy nic do jedzenia ani picia"
Źródło: TVN24
Trudna sytuacja na S7, gdzie z powodu obfitych opadów śniegu kierowcy utknęli w korku. Jak się dowiedzieliśmy, policja w trybie alarmowym ściąga ludzi z sąsiednich jednostek do pomocy. - Jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - opowiadała przez telefon na antenie TVN24 pani Natalia Kossakowska.
Artykuł zawiera materiały przesłane na KONTAKT24

Śnieg mocno sypie na północy kraju. Część drogi ekspresowej S7 jest całkowicie zablokowana, bardzo ciężka sytuacja panuje w okolicach Ostródy. Samochody tkwią tam w korkach, tworzą się zaspy.

- Droga wygląda tragicznie, w obu kierunkach jest całkowicie nieprzejezdna. Stoimy już cztery godziny w korku - mówiła przez telefon na antenie TVN24 przed godziną 21 Natalia Kossakowska. - Śnieg cały czas sypie, jesteśmy z dziećmi, nie mamy nic do jedzenia ani picia. Nie wiemy nawet, na ile starczy nam paliwa - przyznała.

Pani Natalia dodała, że wraz z rodziną jadą drogą S7 z Gdańska w kierunku Warszawy i znajdują się 10-15 kilometrów od zjazdu na Olsztynek. - Jak to w naszym kraju bywa, zima zaskoczyła. Korek jest ogromny, nie jestem w stanie powiedzieć, ile ma kilometrów długości. Cała S7 stoi, stoją samochody ciężarowe, samochody osobowe. Nikt nie ma żadnych informacji, śnieg sypie, jest ciemno - relacjonowała.

Po godzinie 22 jeszcze raz skontaktowaliśmy się z panią Natalią. - Dalej to za dobrze nie wygląda, śnieg cały czas sypie, służb dalej nie widać i marnie to idzie do przodu - powiedziała. - Został zrobiony korytarz życia. Za jednym radiowozem policyjnym wjechał jeden pług, ale to było jakieś półtorej do dwóch godzin temu i dalej nie przyniosło to żadnych rezultatów - dodała.

Aktualizacja od pani Natalii z drogi S7
Źródło: TVN24

"Zero, nic" nie wiedzą

- Po czterech godzinach przejechaliśmy jakieś 200 metrów, dalej stoimy - opowiadał na antenie TVN24 po godzinie 22 inny kierowca, który utknął na S7, Krystian Jankie. Zapytany, czy służby przekazują informacje na temat sytuacji, odpowiedział: "Zero, nic". - Wiemy tylko tyle, co kierowcy przekazują: informację, że od 21 miało coś ruszyć, ale nie ruszyło - powiedział.

Zapytany o działania służb, odparł, że "być może działania są prowadzone, ale w tym miejscu, gdzie my stoimy, nie ma nic takiego". - Kolega, który stał bliżej Rychnowa, (mówił, że - red.) rzekomo policja kierowała tam ruchem na jakieś boczne drogi. Ale w tym miejscu, gdzie my stoimy, to nic takiego nie było - dodał.

Zablokowana trasa S7

Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: mhtKontakt24UsersMaterials
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: Kontakt24 - Manhattan
Korek na S7 przed Olsztynkiem
Źródło: Piotr/Kontakt24

"Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu"

Na S7 utknął również Marcin Spirdonow, który stoi w korku do miejscowości Rychnowo.

- Zatrzymałem się tutaj około trzy godziny temu (...) i stoimy, nie dzieje się tutaj po prostu nic. Śnieg non stop pada. Odkąd tu stoimy, to już napadało 15-20 centymetrów śniegu, tak że sytuacja jest dość trudna - opowiadał na antenie TVN24 po godzinie 21. Panu Marcinowi udało się ustalić, że prawdopodobnie jedna ciężarówka wyprzedzała drugą pod górkę i utknęła. - Oba pasy są zablokowane - przekazał. - Pozostaje nam tylko czekać - dodał.

W kolejnej rozmowie po godzinie 23 pan Marcin powiedział, że od ponad czterech godzin nie "drgnęli". - Nie wygląda to dobrze, bo śnieg cały czas pada - mówił. Dodał, że widział piaskarkę jadącą w kierunku przeciwnym, w kierunku Warszawy. Wyjaśnił, że ludzie stojący w korku pomagają sobie, jeśli chodzi o jedzenie i picie. Ponieważ utknęli około kilometr od stacji benzynowej, to widział też osoby z baniakami, które zakupiły tam paliwo. Sam też z tej opcji skorzystał.

Stanisław Kornatowski, wydawca TVN24, jadąc samochodem z Warszawy do Gdańska, stanął w korku na wysokości Mławy. - Nie wiemy, jak długi jest ten korek - relacjonował o godzinie 21.40. Po godzinie 22.20, w kolejnym łączeniu, przekazał, że już nie stoi w korku, ale śnieg wciąż sypie i widoczność jest słaba. Wyjaśnił, że jeden z kierowców miał łopatę i pomógł uwolnić tira, który blokował drogę. 

Stanisław Kornatowski o korku koło Mławy na S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24
Zablokowana trasa S7
Zablokowana trasa S7
Źródło: TVN24

Autorka/Autor: anw, fil/kg

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

