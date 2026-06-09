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Chmury grozy. Zwiastują burze

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Wał szkwałowy nad miejscowością Korytnica (woj. świętokrzyskie)
Wał szkwałowy na Lubelszczyźnie w niedzielny poranek (rok 2023)
Źródło wideo: Użytkownik Systemu Raportów Sieci Obserwatorów Burz, Oliwier, Roztoka
Źródło zdj. gł.: Bartek, Sieć Obserwatorów Burz
Wał szkwałowy zawisł we wtorek nad Ziemią Łódzką. Zjawisko to, nazywane chmurą szelfową, pojawiło się też w Małopolsce. Jest zapowiedzią załamania pogody.

Wtorek upływa w wielu regionach Polski pod znakiem burz. Grzmi między innymi na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i wiatr rozpędzający się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.

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Chmury grozy

Wał szkwałowy zawisł we wtorek nad miejscowością Jasień w województwie łódzkim. Zjawisko to, nazywane też wałem chmurowym i chmurą szelfową, pojawia się na niebie, często zwiastując nadejście burzy.

Chmura szelfowa nad Ziemia Łódzką
Chmura szelfowa nad Ziemia Łódzką
Źródło zdjęcia: Paulina, Sieć Obserwatorów Burz

Groźnie wyglądające chmury pojawiły się też we wsi Korytnica w woj. świętokrzyskim. "Można dziś popatrzeć na ciekawe struktury na niebie" - napisała Sieć Obserwatorów Burz.

Wał szkwałowy pojawił się też w okolicach małopolskiej wsi Tochołów.

Wał szkwałowy
Wał szkwałowy
Źródło zdjęcia: DamianŁysy, Sieć Obserwatorów Burz
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Jak powstaje wał szkwałowy?

Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ta formacja sunie niczym taran.

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Źródło: Sieć Obserwatorów Burz, tvnmeteo.pl
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Tagi:
pogodaburze
Anna Bruszewska
Anna Bruszewska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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