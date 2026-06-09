Chmury grozy. Zwiastują burze
Wtorek upływa w wielu regionach Polski pod znakiem burz. Grzmi między innymi na Warmii i Mazurach, Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Ziemi Świętokrzyskiej, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Wyładowaniom towarzyszą opady deszczu i wiatr rozpędzający się w porywach do 70-90 kilometrów na godzinę.
Chmury grozy
Wał szkwałowy zawisł we wtorek nad miejscowością Jasień w województwie łódzkim. Zjawisko to, nazywane też wałem chmurowym i chmurą szelfową, pojawia się na niebie, często zwiastując nadejście burzy.
Groźnie wyglądające chmury pojawiły się też we wsi Korytnica w woj. świętokrzyskim. "Można dziś popatrzeć na ciekawe struktury na niebie" - napisała Sieć Obserwatorów Burz.
Wał szkwałowy pojawił się też w okolicach małopolskiej wsi Tochołów.
Jak powstaje wał szkwałowy?
Wał szkwałowy powstaje na przednim skraju strefy burzowej w wyniku starcia się dwóch różnych mas powietrza. Jego wystąpienie poprzedza porywisty i gwałtowny wiatr zwany szkwałem. W rejonie pojawienia się tego typu chmury zazwyczaj występują również intensywne opady. Jak przekazała synoptyk tvnmeteo.pl Arleta Unton-Pyziołek, ta formacja sunie niczym taran.