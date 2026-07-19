Polska Burze w Polsce. Rondo pod wodą Agnieszka Stradecka |

Zalanie ulicy w Białej Podlaskiej Źródło wideo: Kontakt24 / Martyna Źródło zdj. gł.: Marta Gadomska

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W niedzielę nad Polską od rana przechodzą burze. W części kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW, wydany został także alert RCB.

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Zalane rondo w Białej Podlaskiej

W niedzielę po południu silna ulewa przeszła nad Białą Podlaską (woj. lubelskie). Intensywne opady spowodowały podtopienia na rondzie położonym przy ulicy Jana III Sobieskiego i Janowskiej. Po deszczu droga była nieprzejezdna, a policja wstrzymała ruch w okolicy.

Zalane rondo przy ul. Sobieskiego w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: Marta Gadomska

Woda opadowa wdzierała się również do piwnic. Jak przekazała w rozmowie z tvnmeteo.pl pani Marta, jedna z mieszkanek miasta, doszło do oberwania chmury, a po przejściu burzy temperatura mocno spadła.

Zalane piwnice w Białej Podlaskiej Zalane piwnice w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: Marta Gadomska Zalane piwnice w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: Marta Gadomska Zalane piwnice w Białej Podlaskiej Źródło zdjęcia: Marta Gadomska

Materiały z Białej Podlaskiej otrzymaliśmy także na Kontakt24.

Zalanie ulicy w Białej Podlaskiej Źródło: Kontakt24 / Martyna

Ulewa w Białej Podlaskiej Źródło: Kontakt24 / Maciej78