Burze w Polsce. Rondo pod wodą
W niedzielę nad Polską od rana przechodzą burze. W części kraju obowiązują ostrzeżenia meteorologiczne IMGW, wydany został także alert RCB.
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Zalane rondo w Białej Podlaskiej
W niedzielę po południu silna ulewa przeszła nad Białą Podlaską (woj. lubelskie). Intensywne opady spowodowały podtopienia na rondzie położonym przy ulicy Jana III Sobieskiego i Janowskiej. Po deszczu droga była nieprzejezdna, a policja wstrzymała ruch w okolicy.
Woda opadowa wdzierała się również do piwnic. Jak przekazała w rozmowie z tvnmeteo.pl pani Marta, jedna z mieszkanek miasta, doszło do oberwania chmury, a po przejściu burzy temperatura mocno spadła.
Zalane piwnice w Białej Podlaskiej
Materiały z Białej Podlaskiej otrzymaliśmy także na Kontakt24.
Źródło: TVN24, tvnmeteo.pl