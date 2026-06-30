Polska Burze. Alert RCB. Możliwe przerwy w dostawie prądu Matylda Dziechcińska |

Warunki biometeo we wtorek Źródło wideo: tvnmeteo.pl Źródło zdj. gł.: Martin Erdniss/Shutterstock

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"Uwaga! Dziś i jutro (30.06/1.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni." - alert RCB o takiej treści został wysłany do osób przebywających na terenie województw:

opolskiego;

wielkopolskiego;

kujawsko-pomorskiego;

dolnośląskiego (powiaty: oleśnicki, oławski);

łódzkiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski)".

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‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„Uwaga! Dziś i jutro (30.06/1.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni.”



Alert RCB został wysłany w województwie:

▪ opolskim

▪ wielkopolskim

▪ kujawsko-pomorskim

▪… pic.twitter.com/cDDn3JHdK4 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) June 30, 2026 Rozwiń

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.