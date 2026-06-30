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Burze. Alert RCB. Możliwe przerwy w dostawie prądu

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Burza, niebezpieczne warunki
Warunki biometeo we wtorek
Źródło wideo: tvnmeteo.pl
Źródło zdj. gł.: Martin Erdniss/Shutterstock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało we wtorek po południu SMS-y do odbiorców znajdujących się na terenie pięciu województw. Alert RCB dotyczy burz, które mogą być niebezpieczne.

"Uwaga! Dziś i jutro (30.06/1.07) prawdopodobne intensywne opady deszczu, silny wiatr i burze. Możliwe przerwy w dostawie prądu. Unikaj otwartych przestrzeni." - alert RCB o takiej treści został wysłany do osób przebywających na terenie województw:

  • opolskiego;
  • wielkopolskiego;
  • kujawsko-pomorskiego;
  • dolnośląskiego (powiaty: oleśnicki, oławski);
  • łódzkiego (powiaty: kutnowski, łęczycki, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski)".

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Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

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Mój tata, seksturysta
Źródło: RCB
Tagi:
PolskaburzeŁódzkieOpolskiewojewództwo wielkopolskie
Matylda Dziechcińska
Matylda Dziechcińska
Dziennikarka tvnmeteo.pl
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