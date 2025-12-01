Logo TVN24
Polska

Chodniki jak lodowiska. W tym polskim mieście nadal występują utrudnienia

Gołoledź, opady marznące - zdjęcie poglądowe
Zaśnieżony Bolesławiec
Źródło: TVN24
Władze Torunia wciąż mierzą się ze skutkami ataku zimowej pogody, który nawiedził to miasto w ubiegłym tygodniu. Wiele chodników przypomina lodowiska, jest ślisko i niebezpiecznie. Prezydent miasta Paweł Gulewski tłumaczył, że opad był ogromny i służby nie są w stanie szybko go usunąć z każdego miejsca.

W połowie ubiegłego tygodnia mocno sypnęło śniegiem w Polsce. Biało zrobiło się między innymi w Toruniu. Do tej pory, mimo że od pięciu dni nie odnotowano poważnych opadów, miasto nie uporało się ze skutkami ataku zimy. Podczas poniedziałkowego briefingu w sprawie metropolii toruńskiej prezydenta Torunia Paweł Gulewski tłumaczył się, dlaczego nadal na chodnikach zalega lód, a w wielu miejscach leży także śnieg. - Zima, 48 godzin nieustannego śniegu. Kujawsko-pomorskie, nie tylko Toruń, zostało objęte tym zjawiskiem. Nie wszędzie jesteśmy w stanie dojechać z pługami. Nie wszędzie jesteśmy w stanie odśnieżyć. Prosimy o cierpliwość - mówił Gulewski.

"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach

"Ale sypnęło". Zimowa aura na waszych zdjęciach

Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?

Zaczęła się zima meteorologiczna. Co z astronomiczną i kalendarzową?

Mocno sypnęło śniegiem w Toruniu

Prezydent Torunia powiedział, że władze miasta rozmawiały z synoptykami i opad, który odnotowano pięć dni temu, był porównywalny z tym w 2009 roku, a pokrywa śnieżna sięgała 25 centymetrów. - Odśnieżenie tego wszystkiego w jednym czasie tak, żeby wszystkie chodniki były czarne, jest w zasadzie niemożliwe. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, Miejski Zarząd Dróg, podwykonawcy pracują całą dobę. Przepraszamy, że nie dało się wszystkiego odśnieżyć, ale nadal pracujemy. Mam nadzieję, że pogoda będzie nam raczej sprzyjała niż utrudniała, ale jesteśmy na początku sezonu zimowego. Będziemy dalej robić wszystko, żeby skutki przynajmniej łagodzić. Mamy narady w sprawie usprawnienia tych działań. Przede wszystkim są ograniczenia w zakresie sprzętu. Tyle, ile MPO ma sprzętu, tyle zestawów pługopiaskarek odśnieża Toruń - powiedział Gulewski. Jeden z dziennikarzy dopytywał podczas briefingu prasowego, czy 70 osób pracujących przy tym to nie za mało. Gulewski odpowiedział, że tyle, ile MPO może wystawić do tego celu drużyn, tyle pracuje.

Oblodzone chodniki

Mieszkańcy Torunia skarżą się na oblodzone chodniki między innymi przy ul. Poznańskiej, Szosie Chełmińskiej, ul. Kościuszki, ul. Bażyńskich, ul. Drzymały, ul. św. Józefa, a także w wielu innych lokalizacjach. W internecie nie szczędzą mocnych komentarzy i nawołują władze miasta do zajęcia się tym problemem. Jako jeden z newralgicznych punktów wskazują też wojewódzki szpital i dojście do niego. W poniedziałek po południu temperatura wyniosła w Toruniu 3 stopnie Celsjusza. Śnieg zalegający nadal w wielu miejscach powoli topnieje, ale wieczorem zapowiadane są ujemne wartości na termometrach. Woda spływająca na chodniki i ulice znów będzie zamarzać.

Zagrożenia zimowe
Zagrożenia zimowe
Źródło: RCB

Autorka/Autor: anw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

