Ciemne chmury zasnuwają niebo w kolejnych miejscach. Gdzie jest burza

Naukowcy z Niemiec postanowili sprawdzić, skąd bierze się skłonność do sięgania po jedzenie, które przez dietetyków uznawane jest za niezdrowe. Ustalili, że kluczem mogą być zmiany, jakie zachodzą w mózgu, gdy jemy potrawy słodkie i tłuste. Jak podkreślają badacze, z tego powodu niekorzystne nawyki żywieniowe łatwo się utrwalają. Innymi słowy: uważaj, co jesz dziś, bo może to wpłynąć na jutrzejsze decyzje.