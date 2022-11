Uwaga! Dla części kraju wydano alarmy IMGW przed ulewami

Alerty IMGW - intensywne opady deszczu

Prognozowane są tam opady deszczu o natężeniu umiarkowanym, okresami silnym. Może spaść od 30 do 40 litrów wody na metr kwadratowy, lokalnie do 45 l/mkw.

W województwie dolnośląskim alerty IMGW wejdą w życie w piątek o godzinie 14 i potrwają do soboty do godz. 12. W pozostałych miejscach ostrzeżenia będą w mocy od godz. 2 w sobotę do godz. 8 w niedzielę.