Pogoda Alert RCB dla wielu miejsc kraju "Znajdź bezpieczne schronienie" Oprac. Franciszek Wajdzik |

Linia nawałnic nad Polską - gdzie należy uważać? Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Martin Erdniss/Shutterstock

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"Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - takie wiadomości otrzymali odbiorcy w kilku województwach w związku z prognozowanymi burzami z silnymi opadami deszczu oraz gradu i porywami wiatru. Alert został wysłany do osób przebywających na terenie województw:

małopolskiego ;

mazowieckiego ;

podkarpackiego ;

opolskiego ;

śląskiego, w powiatach: będzińskim, bielskim, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędzińskim, cieszyńskim, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyńskim, Sosnowiec, Tychy, zawierciańskim, żywieckim.

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaapelowali, by osoby przebywające na zagrożonych terenach znalazły bezpieczne schronienie w trakcie burzy.

Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Groźne burze z piorunami Źródło zdjęcia: PAP