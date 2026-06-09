Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pogoda

Alert RCB dla wielu miejsc kraju "Znajdź bezpieczne schronienie"

|
Burza, niebezpieczne warunki
Linia nawałnic nad Polską - gdzie należy uważać?
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Martin Erdniss/Shutterstock
Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert w związku z prognozowanymi burzami z silnymi opadami deszczu oraz gradu i porywami wiatru. SMS-owe ostrzeżenia otrzymali mieszkańcy kilku województw. Sprawdź szczegóły.

"Uwaga! Dziś (09.06) prawdopodobne burze z silnymi opadami deszczu i porywami wiatru. Lokalnie grad. W trakcie burzy znajdź bezpieczne schronienie" - takie wiadomości otrzymali odbiorcy w kilku województwach w związku z prognozowanymi burzami z silnymi opadami deszczu oraz gradu i porywami wiatru. Alert został wysłany do osób przebywających na terenie województw:

  • małopolskiego;
  • mazowieckiego;
  • podkarpackiego;
  • opolskiego;
  • śląskiego, w powiatach: będzińskim, bielskim, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędzińskim, cieszyńskim, Dąbrowa Górnicza, Jastrzębie-Zdrój, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, pszczyńskim, Sosnowiec, Tychy, zawierciańskim, żywieckim.

Eksperci z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa zaapelowali, by osoby przebywające na zagrożonych terenach znalazły bezpieczne schronienie w trakcie burzy.

Przed niebezpiecznymi warunkami ostrzega także Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Synoptycy wydali alarmy pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami.

Czym jest alert RCB

Alert RCB jest SMS-owym systemem ostrzegania przed zagrożeniami. Na alert RCB nie trzeba się zapisywać. Osoby, które znajdą się na obszarze potencjalnego wystąpienia sytuacji kryzysowej zagrażającej życiu, otrzymają na swój telefon komórkowy krótką wiadomość tekstową (SMS) z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia wraz z lokalizacją, a także źródłem ostrzeżenia. Nie ma znaczenia, z którym operatorem zawarliśmy umowę. Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego oraz niektórych innych ustaw z 11 czerwca 2018 roku nakłada na wszystkich operatorów obowiązek niezwłocznego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników na określonym przez dyrektora RCB obszarze. Komunikaty są wydawane tylko w wyjątkowych sytuacjach, które realnie mogą zagrażać życiu i zdrowiu człowieka.

Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej
Dowiedz się więcej:

Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej

Prognoza
Groźne burze z piorunami
Groźne burze z piorunami
Źródło zdjęcia: PAP
Źródło: RCB
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 20 min
pc
Niebezpieczna sieć, która roznosi terroryzm. "Strzelał z bliska, byliśmy bez szans"
53 min
MOO_169_alt
Blechacz: Chopinowi trudno byłoby wygrać Konkurs Chopinowski w naszych czasach
Monika Olejnik
43 min
pc
Menopauza bez tabu i stereotypów
Adrianna Otręba
Udostępnij:
Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum Bezpieczeństwaburze
Franciszek Wajdzik
Franciszek Wajdzik
Dziennikarz tvnmeteo.pl
Czytaj także:
Opady deszczu we wtorek
Nadciągają gwałtowne burze. Ryzyko trąby powietrznej
Prognoza
Skutki trzęsienia ziemi na Filipinach
Ewakuacje po trzęsieniu ziemi. Rośnie liczba ofiar śmiertelnych
TVN24
BURZA LATO
Upał i burze z ulewnym deszczem. Są pomarańczowe alarmy
Polska
Nagrali żarłacza białego w Morzu Śródziemnym
Żarłacz biały w Morzu Śródziemnym. Pierwsze takie nagranie
Świat
burza piorun blyskawica niebo chmury
Nadchodzą burze. Tu ma być szczególnie groźnie
Prognoza
W japońskim mieście Utsunomiya pojawił się niedźwiedź
Pojawił się w mieście, zamknęli ponad 100 szkół
Świat
Burza
Idzie diametralna zmiana pogody
Prognoza
Aksolotl meksykański, ambystoma
Przed mundialem są niemal wszędzie. Tylko nie tam, gdzie powinny
Świat
Burza, chmury, deszcz
Tutaj wciąż słychać grzmoty
Polska
Koniunkcja Jowisza i Wenus na tle nocnego nieba
Planety w "najciaśniejszym uścisku". Jak go obserwować
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi
Runął dach szkoły. Na nagraniu słychać piski dzieci
Świat
Zorza polarna widziana z ISS
Ziemia rozbłysła na zielono. "Tańczyła i wiła się tuż pod nami"
Ciekawostki
Trzęsienie ziemi nawiedziło filipińską wyspę Mindanao
"Spałem, kiedy doszło do trzęsienia". Relacja Polaka z Filipin
Świat
Opady w poniedziałek
Opady nadciągają nad kraj. Deszczowa mapa i radar
Prognoza
Ulewa, miasto
Ryzyko podtopień po ulewach. IMGW alarmuje
Prognoza
Burze nocą, piorun
Wieczorne burze. Tu IMGW wciąż ostrzega
Prognoza
Piorun, burza, burze
Trzy burzowe komórki w niedzielny wieczór
Prognoza
Staroleśny Szczyt w słowackich Tatrach
Wysłał zdjęcie do rodziny i kontakt się urwał. Znaleźli jego ciało
Świat
Zniszczenia po trzęsieniu ziemi w Grecji
Zawalone ściany, głazy na drogach. Trzęsienie ziemi w Grecji
Świat
Tory, kolej
Wiatr powalił drzewo na tory. Niedziela z niebezpieczną aurą
Polska
Deszcz, ulewa
Ciągłe opady i burze z ulewami. Taki będzie nadchodzący tydzień
Prognoza
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni: na pewien czas zrobi się wyjątkowo chłodno
Prognoza
Silny wiatr przewrócił namiot
Trwał mecz, przewrócił się namiot. Są ranni
Świat
Pandka ruda (zdjęcie ilustracyjne)
Zoo w Tajpej powitało nowych mieszkańców
Świat
Opady w niedzielę
Tak będzie wędrować strefa opadów. Mapa i radar
Prognoza
Gwałtowna pogoda w rejonie Mrągowa
Trąba powietrzna na Mazurach. Specjaliści potwierdzają
Polska
Obłoki srebrzyste
Obłoki srebrzyste na polskim niebie. Zobacz zdjęcia
Ciekawostki
Martwy humbak na kalifornijskim wybrzeżu
Pojawił się na brzegu, przyciągnął tłum gapiów
Świat
Ulewa, ulewy, deszcz
Burze z gradem i do 30 litrów deszczu. Spokoju w pogodzie nie będzie
Prognoza
Wysoka fala uderza w szyby restauracji na Hawajach
Potężna fala uderza w okna restauracji. Nagranie
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom