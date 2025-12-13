Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Zmiany klimatu modyfikują ich DNA. "Reszcie gatunku grozi wyginięcie"

Niedźwiedź polarny
Wyjątkowe właściwości niedźwiedziego futra
Źródło: Reuters
Niedźwiedzie polarne przystosowują się do zmian klimatu na poziomie genetycznym. Naukowcy z Wielkiej Brytanii przeanalizowali mutacje występujące u populacji z południowo-wschodniej Grenlandii. W genach związanych ze stresem cieplnym, metabolizmem i procesami starzenia się zaobserwowali modyfikacje, które mogą pomagać zwierzętom w przetrwaniu w niekorzystnych dla ich gatunku warunkach.

Prądy morskie Oceanu Arktycznego są najcieplejsze od 125 tysięcy lat, a temperatury wody nadal rosną, stanowiąc zagrożenie dla zwierząt bytujących na pokrywach lodowych. Przewiduje się, że do 2050 roku światowa populacja niedźwiedzi polarnych może skurczyć się o ponad dwie trzecie, a do końca stulecia te majestatyczne ssaki mogą całkowicie zniknąć. Jak pokazuje badanie opublikowane na łamach czasopisma "Mobile DNA", na szczęście posiadają one pewne mechanizmy obrony przed zmianami klimatycznymi.

"Skaczące geny" na ratunek

Zespół z Uniwersytetu we Wschodniej Anglii przyjrzał się genomowi niedźwiedzi polarnych żyjących w południowo-wschodniej Grenlandii. Jest to odosobniona populacja zamieszkująca region o stosunkowo wysokich temperaturach i ograniczonym zasięgu pokrywy lodowej. Naukowcy porównali ich DNA z tym pochodzącym od zwierząt z chłodniejszej, północnej części wyspy.

- Porównując aktywne geny niedźwiedzi z lokalnymi danymi klimatycznymi, odkryliśmy, że rosnące temperatury najwyraźniej powodują gwałtowny wzrost aktywności "skaczących genów" w DNA niedźwiedzi z południowo-wschodniej Grenlandii - wyjaśniła Alice Godden, główna autorka analizy.

"Skaczące geny" to małe, mobilne fragmenty genomu, które mogą wpływać na działanie innych genów. W praktyce oznacza to, że u odrębnych grup niedźwiedzi różne fragmenty DNA zmieniają się w odmiennym tempie, a aktywność ta wydaje się być powiązana z ich konkretnym środowiskiem i warunkami klimatycznymi.

Mutacje zanotowano w niektórych genach związanych ze stresem cieplnym, metabolizmem i starzeniem. Jak wyjaśnili badacze, wskazuje to, że grupa niedźwiedzi żyjąca w najcieplejszej części Grenlandii wykorzystuje "skaczące geny", aby zmieniać działanie swojego DNA.

Konieczność dalszych działań

Naukowcy podkreślili, że zrozumienie tych zmian genetycznych ma kluczowe znaczenie dla przyszłych działań ochronnych. Pozwala to ocenić, w jaki sposób niedźwiedzie polarne mogą przetrwać w ocieplającym się świecie oraz które populacje są najbardziej zagrożone.

- W sytuacji, gdy reszcie gatunku grozi wyginięcie, te konkretne niedźwiedzie dostarczają genetycznego modelu pokazującego, w jaki sposób gatunek może szybko przystosować się do zmian klimatu - podkreśliła Godden.

Badaczka przestrzegła jednak przez zbytnią pewnością - odkrycie daje pewną nadzieję na przetrwanie ssaków, ale nie oznacza, że niedźwiedzie polarne są bezpieczne. Jak dodała badaczka, nadal powinniśmy robić wszystko, aby zmniejszyć globalne emisje i spowolnić globalny wzrost temperatur.

W dalszych badaniach naukowcy chcą w podobny sposób przeanalizować genomy innych populacji niedźwiedzi.

Topnienie lodowców Arktyki
Topnienie lodowców Arktyki
Źródło: PAP/Adam Ziemienowicz

Autorka/Autor: ast

Źródło: PAP, The Conversation

Źródło zdjęcia głównego: Tobias/AdobeStock - zdj. ilustracyjne

Udostępnij:
Czytaj także:
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
Świat
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
Prognoza
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
Świat
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
Świat
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
Prognoza
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
Świat
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
Świat
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
Świat
Pochmurno, jesień, chmury
Ciepło. Deszcz ze śniegiem może pojawić się tylko w jednym regionie
Prognoza
Gwiazda betlejemska czyli wilczomlecz nadobny
Czy gwiazda betlejemska jest trująca?
Ciekawostki
Sonda MAVEN na tle Marsa - wizja artystyczna
Łączność padła. Komunikat NASA
Nauka
Niedźwiedź brunatny
Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"
Ciekawostki
Japonia
Trzęsienie ziemi w Japonii. Było ostrzeżenie przed tsunami
Świat
Pochmurny, deszczowy dzień
Miejscami popada i będą snuć się mgły
Prognoza
Wichury w Brazylii
Historyczna wichura. Korki na 200 kilometrów, odwołano setki lotów
Świat
shutterstock_2370338309
Na drogach może się zrobić ślisko
Prognoza
Woda w zlewisku Badwater w Dolinie Śmierci
Prehistoryczne jezioro pojawiło się na pustyni
Świat
27 min
pc
"Chcemy stworzyć Słońce na Ziemi"
Kijek w kosmosie
Odkrycie w Barnham
Niezwykłe ślady w palenisku. Przełomowe odkrycie archeologów
Ciekawostki
smog-000750
Hanoi tonie w smogu
Smog
Mieszkańcy pomogli ewakuować schronisko w Everett
Ponad 100 ewakuowanych zwierząt. Powódź blisko schroniska
Świat
shutterstock_1298689651
"Wataha" będzie chronić wilka iberyjskiego
Świat
Zmiana klimatu (zdjęcie ilustracyjne)
Do końca wieku Ziemia przestanie być dla nich przyjaznym miejscem
Nauka
Powódź w stanie Waszyngton
Poziom wody ciągle rośnie. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
Świat
Pochmurne dni
Dziś dużo chmur, możliwy deszcz
Prognoza
Pokryte śniegiem miasto Minneapolis
Pług śnieżny wjechał na mężczyznę na lotnisku
Świat
Silny wiatr
Tu może silniej powiać
Prognoza
Turysta, który utknął na szlaku
Całą noc czekał na pomoc. Ratunek przyszedł z powietrza
Świat
Deszcz, kałuża
W wielu miejscach popada
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom