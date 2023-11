Sen, stanie, lekki wysiłek. Dla serca wszystko jest lepsze niż siedzenie

Każda aktywność jest lepsza dla serca niż siedzenie. Jak pokazało badanie przeprowadzone przez brytyjskich i australijskich naukowców, wystarczy zamiana kilku minut siedzenia na intensywny ruch, by poprawić wydajność układu krążenia. Korzyści przynoszą także łagodne ćwiczenia czy nawet stanie.

Choroby układu krążenia, z chorobą wieńcową na czele, to jedna z głównych przyczyn śmierci na całym świecie - w 2021 roku była ona odpowiedzialna za około jeden na trzy zgony. Od 1997 roku liczba ludzi żyjących z tymi schorzeniami się podwoiła i ma nadal rosnąć. Autorzy badania opublikowanego na łamach "European Heart Journal" postanowili przyjrzeć się temu problemowi i sprawdzić, jakie zachowania mają najgorszy wpływ na nasze serce.

Lepiej spać lub stać

Naukowcy z Kolegium Uniwersyteckiego w Londynie (UCL) i Uniwersytetu w Sydney przeanalizowali dane z sześciu badań z udziałem ponad 15 tysięcy osób, aby sprawdzić, jak ruch w ciągu dnia wpływał na kondycję ich układu krążenia. Wszyscy uczestnicy badań nosili urządzenia zapisujące dzienną aktywność, a stan ich zdrowia był na bieżąco monitorowany przez ekspertów. Na tej podstawie autorzy opracowali ranking zachowań od najbardziej do najmniej sprzyjających sercu.

- Warto zapamiętać, że choć niewielkie zmiany mogą mieć pozytywne skutki dla serca, to intensywność ruchu ma znaczenie. Najbardziej korzystne było zastąpienie siedzenia umiarkowaną lub intensywną aktywnością - wyjaśniła Jo Blodgett z UCL, pierwsza autorka publikacji - To taka, która podnosi tętno i zmusza do szybszego oddechu, nawet przez minutę lub dwie.