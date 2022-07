Jest! Pokazano pierwsze zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba

NASA pokazała jedno z pierwszych zdjęć wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Stało się to ponad pół roku po wystrzeleniu w kosmos rewolucyjnego urządzenia, które ma przybliżyć kolejne tajemnice Wszechświata.

Choć zimą mieliśmy okazję oglądać obraz zarejestrowany przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba, to jedno z pierwszych pochodzących z niego "poważnych" kolorowych zdjęć zostało zaprezentowane we wtorek o godzinie 0.20 polskiego czasu. Fotografię odsłoniono podczas briefingu w Białym Domu. Brali w nim udział prezydent USA Joe Biden i wiceprezydent USA Kamala Harris. O szczegółach opowiadał szef NASA Bill Nelson. Zdjęcie pokazuje gromady galaktyk w SMACS 0723.

Lista pierwszych obiektów

W przypadku SMACS 0723 mamy do czynienia ze zjawiskiem soczewkowania grawitacyjnego. Masywna gromada galaktyk powiększa i zaburza światło obiektów znajdujących się za nią, co pozwala na spojrzenie na ekstremalnie dalekie i niezwykle słabe galaktyki.

Mgławica Carina to jedna z największych i najjaśniejszych mgławic na niebie. Znajduje się około 7600 lat świetlnych od nas w kierunku konstelacji Kila. Wiadomo, że jest domem wielu masywnych gwiazd.

WASP-96 jest olbrzymią planetą zbudowaną z gazu, znajdującą się poza Układem Słonecznym. Okrąża gwiazdę odległą o 1150 lat świetlnych od Ziemi, czyniąc to z okresem 3,4 dnia. Masa obiektu to około połowy masy Jowisza, a odkryto go w 2014 roku. W tym przypadku NASA zaprezentuje jego widmo.