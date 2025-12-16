Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Tak ludzie zmienili ten rzadki gatunek

Ursus arctos marsicanus
Niedźwiedź pojawił się na lotnisku w Japonii
Źródło: Reuters
Nie od dziś wiemy, że ludzie od lat kształtują ekosystemy, w których żyją. Ich wpływ na populację niedźwiedzia brunatnego z Apeninów jest zaskakująca - donoszą naukowcy.

Populacja niedźwiedzia brunatnego z Apeninów (Ursus arctos marsicanus) jest niewielka i odizolowana. Drapieżniki te występują wyłącznie w środkowych Włoszech, a ich historia bliskiego kontaktu ze społecznościami ludzkimi jest długa.

Naukowcy z Włoch w nowym badaniu skupili się na niedawnych zmianach ewolucyjnych, które były spowodowane działalnością człowieka w tej zagrożonej populacji zwierząt. W tym celu opracowali bardzo dokładną sekwencję DNA tego gatunku, a wyniki porównali z genomami populacji niedźwiedzi brunatnych z Europy Środkowej i Ameryki Północnej.

Jak wykazały dalsze badania, niedźwiedzie brunatne z Apeninów wykazywały mniejszą różnorodność genomową i wyższy poziom chowu wsobnego w porównaniu z innymi niedźwiedziami brunatnymi. Chów wsobny to kojarzenie zwierząt blisko ze sobą spokrewnionych. Zjawisko to niesie ryzyko tzw. depresji inbredowej, która prowadzi do obniżenia żywotności, wzrostu śmiertelności i mniejszej odporności.

- Co ciekawe, wykazaliśmy też, że niedźwiedzie brunatne z Apeninów posiadają również selektywne sygnatury w genach związanych ze zmniejszoną agresywnością - powiedziała Giulia Fabbri, autorka badania opublikowanego 15 grudnia w czasopiśmie "Molecular Biology and Evolution".

Ursus arctos marsicanus
Ursus arctos marsicanus
Źródło: Adobe Stock

Izolowana populacja

Z badań przeprowadzonych do tej pory wynika, że populacja gatunku Ursus arctos marsicanus oddzieliła się od innych europejskich niedźwiedzi brunatnych 2000-3000 lat temu i od czasów rzymskich pozostała całkowicie odizolowana.

- Jedną z głównych przyczyn spadku i izolacji było prawdopodobnie wylesianie związane z rozprzestrzenianiem się rolnictwa i rosnącą gęstością zaludnienia w środkowych Włoszech - powiedział główny autor artykułu, Andrea Benazzo z Uniwersytetu w Ferrarze. Obecnie populacja niedźwiedzi brunatnych z Apeninów wykazuje znaczące różnice fenotypowe w porównaniu z innymi populacjami niedźwiedzi brunatnych. Mają mniejsze ciała, inny kształt głowy i pyska oraz są mniej agresywne niż populacje niedźwiedzi brunatnych z Europy, Ameryki Północnej i Azji.

Są mniej agresywne

Odkrycia sugerują, że zachowanie Ursus arctos marsicanus, prawdopodobnie napędzane przez człowieka, który pozbawił populację bardziej agresywnych osobników, doprowadziła do powstania znacznie mniej agresywnej populacji. Spadek liczebności populacji i zmiana jej genomu zwiększyły ryzyko wyginięcia, a jednocześnie sprzyjały wyewoluowaniu mniej konfliktowej relacji między ludźmi a niedźwiedziami. - Ogólne implikacje naszych ustaleń są jasne - podsumował Giorgio Bertorelle, inny badacz biorący udział w badaniu. - Interakcje między człowiekiem a dziką przyrodą często stanowią zagrożenie dla przetrwania gatunku, ale mogą również sprzyjać ewolucji cech redukujących konflikty - dodał. Jak podkreślił, nawet populacje, które zostały silnie i negatywnie dotknięte działalnością człowieka, mogą zawierać warianty genetyczne, których nie należy zmieniać.

Autorka/Autor: anw/dd

Źródło: PAP, phys.org

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętaWłochy
Czytaj także:
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
Nauka
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
Prognoza
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
Smog
Zalana miejscowość Tukwila w wyniku przerwania wału przeciwpowodziowego
Pękł wał przeciwpowodziowy, zarządzono ewakuację
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
Nauka
Boliwia
"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin
Gęsta mgła
Uwaga na gęste mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Słonecznie, drzewo bez liści
Tam zza chmur wyjrzy słońce
Pogoda
Mroźna noc
Nocą miejscami szczypnie mróz
Pogoda
Voyager 1
Zbliża się do pięćdziesiątki, wkrótce osiągnie ważny kamień milowy
Nauka
Orla Perć
Wyszedł samotnie na szlak. Nie żyje turysta
Polska
Późna jesień nad Zbiornikiem Goczałkowickim
Wyż z południa przyniesie ocieplenie
Prognoza
Mimo ekstremalnych mrozów życie w Jakucku toczy się jak zwykle
-45 stopni na termometrach. "Pogoda jest znakomita!"
AdobeStock_287445570
W Zakopanem "bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"
Smog
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
Sytuacja pogodowa nad Europą
Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski
Prognoza
Powódź, Maroko
Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób
Silne mrozy w Kanadzie
Osłabł wir polarny. Temperatura spadła poniżej -50 stopni
Chmury, przejaśnienia
Strefa przejaśnień i rozpogodzeń przejdzie przez Polskę
Prognoza
Niedźwiedzie brunatne
Ich dieta jest bardzo elastyczna. Dzięki temu wzmacniają ekosystemy
Nauka
Mroźna, zimna noc
Gdzie nocą będzie poniżej zera
Prognoza
Atak zimy przyczynił się do karambolu w stanie Iowa
Atak zimy. Samochód wbił się w ciężarówkę
Skutki powodzi w Indonezji
Najrzadsze małpy świata ginęły w powodzi. Populacja zagrożona
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz
Prognoza
Madera
Na Maderze wiało tak, że łamały się drzewa
Blackpool, 2018
Szykują worki z piaskiem. Nadchodzą ulewy
USA
Uderzenie chłodu. Alarmy dla prawie 50 milionów ludzi
Powodzie w Boliwii
Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom