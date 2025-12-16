Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Sukces i niespodzianka. GLOWS zaczął zbierać dane

Widok z orbity Ziemi
Start misji IMAP. Na pokładzie jest polski instrument
Źródło: NASA
Polski instrument pomiarowy GLOWS znajdujący się na pokładzie sondy IMAP należącej do NASA pomyślnie wykonał swój pierwszy pomiar światła. W przyszłości urządzenie ma badać między innymi globalną strukturę wiatru słonecznego. Analiza pierwszych danych przyniosła także nieoczekiwane odkrycie.

24 września br. z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego na Florydzie (USA) należąca do NASA sonda Interstellar Mapping and Acceleration Probe (IMAP) została wyniesiona w kosmos. Na jej pokładzie znajduje się 10 instrumentów badawczych, w tym polski GLOWS (GLObal solar Wind Structure) zaprojektowany w Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (CBK PAN). Sonda ma zbierać pomiary dotyczące wiatru słonecznego, wysokoenergetycznych cząstek i pól magnetycznych.

Jak poinformowała amerykańska agencja kosmiczna, wszystkie instrumenty znajdujące się na pokładzie sondy IMAP, zmierzającej w stronę Słońca, pomyślnie zarejestrowało pierwsze pomiary w przestrzeni kosmicznej. Dzięki tym obserwacjom, określanym jako "pierwsze światło", statek kosmiczny rozpoczął zbieranie wstępnych danych naukowych. IMAP podróżuje do stanowiska obserwacyjnego w punkcie Lagrange’a 1 (L1), położonym około 1,5 miliona kilometrów od Ziemi w kierunku Słońca.

"Działa zgodnie z założeniemi"

GLOWS to fotometr zaprojektowany i wykonany w CBK PAN, który ma zbadać globalną strukturę wiatru słonecznego - będzie odpowiedzialny za obserwowanie poświaty w dalekim ultrafiolecie. Ma rejestrować fotony (foton jest cząstką elementarną, kwantem światła) o bardzo wąskiej długości fali, czyli 121,5 nanometrów, która nosi nazwę Lyman-alfa. 13 listopada tego roku instrument wykonał swój pierwszy pomiar, który zakończył się sukcesem.

- GLOWS obserwuje poświatę heliosferyczną niezwykle dobrze, a tło pozagalaktyczne ma znikomy wpływ na nasze pomiary – dokładnie tak, jak przewidywaliśmy. To potwierdza, że instrument działa zgodnie z założeniami projektowymi - powiedział główny badacz instrumentu GLOWS dr hab. Maciej Bzowski.

Naukowcy przekazali, że polskie urządzenie pomoże zbadać dwa ważne i powiązane ze sobą zagadnienia naukowe w heliosferze: przyspieszenie cząstek energetycznych oraz interakcje wiatru słonecznego z lokalnym ośrodkiem międzygwiazdowym. Heliosfera to obszar wokół Słońca, w którym ciśnienie wiatru słonecznego (plazmy wypływającej z naszej gwiazdy) przeważa nad ciśnieniem wiatrów galaktycznych, tworząc "bańkę" zjonizowanej materii i pola magnetycznego. Ten "bąbel" oddziela otoczenie Układu Słonecznego od przestrzeni międzygwiazdowej.

"Pierwsze światło" GLOWS
"Pierwsze światło" GLOWS
Źródło: Centrum Badań Kosmicznych PAN

Nieoczekiwane odkrycie

Analiza pierwszych danych z instrumentu (pierwszej krzywej blasku) przyniosła nieoczekiwane odkrycie. GLOWS wykrył dodatkowe źródło światła, które okazało się kometą.

- W obszarze, w którym pojawił się sygnał, nie ma jasnej gwiazdy. Anomalię tę zauważył dr Marek Strumik. Źródło zniknęło po kilku dniach. Sprawdziliśmy i potwierdziliśmy, że GLOWS wykrył kometę C/2025 K1 (Atlas) – wyjaśnił dr Bzowski. Dodał, że instrument zarejestrował ją bardzo wyraźnie.

Alarm dla astronautów

CBK PAN podało, powołując się na NASA, że prowadzone przez instrumenty na pokładzie IMAP obserwacje wiatru słonecznego zostaną również wykorzystane przez system alarmowy dla astronautów i statków kosmicznych znajdujących się w pobliżu Ziemi. Zaznaczono, że system powinien uruchamiać alarm na minimum pół godziny przed wzrostem promieniowania kosmicznego wywołanego przez wiatr słoneczny. IMAP już teraz wykonuje jego pomiary niemal w czasie rzeczywistym, ale system ostrzegawczy będzie gotowy do użytku, gdy sonda rozpocznie regularne obserwacje w docelowym punkcie L1. Statek ma dotrzeć tam na początku stycznia, a zacząć zbieranie operacyjne danych naukowych 1 lutego przyszłego roku. GLOWS znajduje się obecnie w fazie uruchamiania (commissioning), a zespół pracuje nad optymalizacją ustawień instrumentu. Pełna faza obserwacji naukowych ma rozpocząć się pod koniec stycznia 2026 r., równolegle z pozostałymi instrumentami misji IMAP.

Misja IMAP
Misja IMAP
Źródło: NASA/Kim Shiflett

Autorka/Autor: fw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
NASANaukaKosmos
Czytaj także:
Wiatr uszkodził posąg przypominający amerykańską Statuę Wolności
Silny wiatr powalił replikę Statuy Wolności
Świat
Służby usypują przerwany wał przeciwpowodziowy
Pękł kolejny wał przeciwpowodziowy
Świat
Rekordowe opady śniegu na Teneryfie
Tyle śniegu w tym miejscu nie spadło od 2016 roku
Świat
Mniszka śródziemnomorska
Kolejny nietypowy gość u wybrzeży Wenecji
Świat
Mglisto, zimno
Pogoda na 5 dni. Czego się spodziewać
Prognoza
Ursus arctos marsicanus
Stały się mniej agresywne. Dlaczego?
Nauka
Kosmodrom Bajkonur w Kazachstanie
Usterka kosmodromu. Ponad 130 osób walczy z czasem, aby ją naprawić
Nauka
Gęsta mgła
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
Prognoza
Zamknięty odcinek autostrady w Pendżabie
Władze zamknęły część autostrady. Tysiące podróżnych uwięzionych
Smog
dubaj AdobeStock_566291771
"To już nie jest zwykłe sprzątanie, to ruch narodowy"
Świat
Las w Amazonii, Brazylia
Możemy utracić prawie 40 procent kluczowego dla Ziemi ekosystemu
Nauka
Boliwia
"Historyczna powódź". Ewakuowano tysiące rodzin
Świat
Gęsta mgła
Uwaga na gęste mgły. W mocy żółte alarmy
Prognoza
Słonecznie, drzewo bez liści
Tam zza chmur wyjrzy słońce
Pogoda
Mroźna noc
Nocą miejscami szczypnie mróz
Pogoda
Voyager 1
Zbliża się do pięćdziesiątki, wkrótce osiągnie ważny kamień milowy
Nauka
Orla Perć
Wyszedł samotnie na szlak. Nie żyje turysta
Polska
Późna jesień nad Zbiornikiem Goczałkowickim
Wyż z południa przyniesie ocieplenie
Prognoza
Mimo ekstremalnych mrozów życie w Jakucku toczy się jak zwykle
-45 stopni na termometrach. "Pogoda jest znakomita!"
Świat
AdobeStock_287445570
W Zakopanem "bardzo wyraźny spadek zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10"
Smog
Zalane auto w Vila-real we Wspólnocie Walenckiej
Samochody pod wodą i odwołane lekcje
Świat
Sytuacja pogodowa nad Europą
Tomasz Wasilewski pokazuje, gdzie jest zima i kiedy może wrócić do Polski
Prognoza
Powódź, Maroko
Rwący potok brudnej wody zalał miasto. Zginęło kilkadziesiąt osób
Świat
Silne mrozy w Kanadzie
Osłabł wir polarny. Temperatura spadła poniżej -50 stopni
Świat
Chmury, przejaśnienia
Strefa przejaśnień i rozpogodzeń przejdzie przez Polskę
Prognoza
Niedźwiedzie brunatne
Ich dieta jest bardzo elastyczna. Dzięki temu wzmacniają ekosystemy
Nauka
Mroźna, zimna noc
Gdzie nocą będzie poniżej zera
Prognoza
Atak zimy przyczynił się do karambolu w stanie Iowa
Atak zimy. Samochód wbił się w ciężarówkę
Świat
Skutki powodzi w Indonezji
Najrzadsze małpy świata ginęły w powodzi. Populacja zagrożona
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz
Prognoza
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom