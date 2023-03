Rakieta z drukarki 3D nie poleciała na orbitę

Terran 1 - rakieta zaprojektowana przez amerykańską firmę Relativity Space i prawie w całości wydrukowana na drukarce 3D - 8 marca miała rozpocząć swoją misję. Z powodu problemów technicznych rakieta nie wyleciała z przylądka Canaveral na Florydzie. Nie jest jasne, kiedy będzie mogła znów polecieć.

Start rakiety Terran 1 zaplanowany był na godzinę 13 czasu lokalnego w środę, jednak opóźniał się ze względu na problemy z układem kondycjonowania paliwa, służącym do utrzymywania odpowiedniej temperatury oraz ciśnienia. Rakieta miała wzbić się w powietrze ponad półtorej godziny później (w Polsce zegarki wskazywały 20.40), ale na 70 sekund przed startem operację wstrzymano. Choć były nadzieje na wylot Terran 1, ostatecznie nie doszedł on do skutku.

Próba zakończyła się porażką z powodu problemów technicznych. Na początku końcowego odliczania zespół napotkał problem z osiągnięciem odpowiedniej temperatury ciekłego tlenu. Na razie nie wiadomo, kiedy rakieta znów będzie mogła rozpocząć misję.

Terran 1 miała zostać wystrzelona z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’ego NASA na przylądku Canaveral na Florydzie. Misja ta jest wyjątkowa z jednego względu - Terran 1 to pierwsza rakieta, która powstała w 85 procentach za pomocą technologii drukowania 3D (trójwymiarowego).

Rakieta tuż przed wstrzymaniem końcowego odliczania Relativity Space/YouTube

Mniej surowców, więcej startów

Rakieta Terran 1 ma 33,5 metrów wysokości i 2,28 m szerokości - to największy jak na tę chwilę obiekt wydrukowany w 3D, jaki podejmie próbę lotu orbitalnego. Jej ładowność oceniana jest na 1250 kilogramów podczas misji w obrębie niskiej orbity Ziemi (czyli do 185 kilometrów). Na wyższe wysokości pojazd może wynieść do 900 kg.

W pierwszym stopniu rakieta posiada dziewięć wydrukowanych silników zasilanych ciekłym tlenem (LOX) i skroplonym gazem ziemnym (LNG). Jak tłumaczą pomysłodawcy projektu, wykorzystanie tego paliwa jest nieprzypadkowe - w przyszłości umożliwi ono łatwiejsze przejście na zasilanie metanem, który jest dostępny na przykład na Marsie.

- Ten start jest wyjątkowy pod wieloma względami - wyjaśniał Josh Brost z Relativity Space. - Mamy możliwość zademonstrowania zupełnie nowego sposobu produkcji dużych systemów lotniczych. Może on sprawić, że dostęp do przestrzeni kosmicznej będzie tańszy i bardziej niezawodny, a to zdecydowanie będzie miało pozytywny wpływ na nasze życie.

Jak dodał Brost, największym wyzwaniem będzie udowodnienie, że rakieta drukowana w 3D może przetrwać gigantyczne siły, jakie oddziałują na pojazd w trakcie lotu.

- Jest taki punkt w pierwszym etapie wznoszenia, nazywany Max Q, czyli punktem maksymalnego ciśnienia dynamicznego. To właśnie wtedy siły aerodynamiczne najmocniej naciskają na przód rakiety i doświadcza ona jednych z największych obciążeń. Przejście przez ten punkt będzie ostatecznym potwierdzeniem, że nasze struktury są w stanie wytrzymać start - mówił.

Rakieta Terran 1 gotowa do startu Reuters/Relativity/Trevor Mahlmann

Rakiety przyszłości

Przedstawiciele Relativity Space dodali, że dzięki wydrukowaniu zarówno korpusu rakiety, jak i jej silników, firma jest w stanie zbudować egzemplarz Terran 1 w ciągu 60 dni. Na dodatek proces produkcyjny wykorzystuje stukrotnie mniej komponentów niż obecne metody.

Rakieta wynieść ma specjalny ładunek - mały pierścień, który był pierwszym obiektem wydrukowanym w 3D przez zespół Relativity.

- Został on wydrukowany, gdy mieliśmy tylko malutki zespół i pomysł. Teraz leci na szczycie rakiety, której 85 procent powstało w procesie drukowania. To naprawdę dobrze pokazuje, jak wiele przeszliśmy w ciągu ostatnich lat - dodał Brost.

Terran 1 jest prekursorem Terran R, znacznie potężniejszego pojazdu o większym zasięgu i ładowności. Nowa rakieta będzie nie tylko w całości wydrukowana w 3D, ale również ma nadawać się do wielokrotnego użytku. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Terran R wystartuje w 2024 roku.

Rakieta Terran 1 gotowa do startu Reuters/Relativity/Trevor Mahlmann

Autor:kw,as/dd

Źródło: Reuters, EarthSky, tvnmeteo.pl, eu.floridatoday.com