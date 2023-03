Białka niesporczaka potrafią konserwować wrażliwe leki

Niesporczaki - mikroskopijne, niezwykle wytrzymałe zwierzęta - mogą być wykorzystane w medycynie. Amerykańskim naukowcom udało się wyizolować z nich związki chemiczne, które działają jak wielozadaniowe konserwanty, stabilizujące między innymi leki na hemofilię.

Niesporczaki to mikroskopijne zwierzęta znane z niesłychanej wytrzymałości. Potrafią przetrwać całkowite wysuszenie, ochłodzenie niemal do zera bezwzględnego, podgrzanie do temperatury 150 stopni Celsjusza czy nawet pobyt w kosmicznej próżni. Na łamach czasopisma "Scientific Reports" opublikowane zostały wyniki badania, które pokazuje, w jaki sposób ludzie mogą skorzystać z tych niesamowitych umiejętności.

Wytrzymały jak niesporczak

Naukowcy z Uniwersytetu w Wyoming przyjrzeli się dwóm substancjom, które wpływają na wytrzymałość niesporczaków - cukrowi o nazwie trehaloza oraz białku CAHS D. Badacze wykorzystali je do stabilizacji czynnika VIII, czyli białka odpowiadającego za procesy krzepnięcia krwi. Jest ono wykorzystywane w terapii hemofilii, jednak dostęp do niego bywa utrudniony, bo lek musi być przechowywany w lodówce lub zamrażarce. To zaś wiąże się z problemami w transporcie i dystrybucji.

- W słabo rozwiniętych rejonach świata, w czasie naturalnych katastrof, lotów kosmicznych czy na wojnie dostęp do lodówek i zamrażarek oraz do prądu jest ograniczony. Często oznacza to, że ludzie potrzebujący czynnika krzepliwości VIII nie dostają go - wyjaśnia Thomas Boothby, główny autor publikacji.

Naukowcy zauważyli, że odpowiednio przygotowane białko CAHS D nadawało się do stabilizacji leku. Czynnik VIII mógł być przechowywany bez lodówki, eksponowany na ekstremalne gorąco i wielokrotnie odwadniany bez utraty swoich właściwości.

Leki, komórki i żywność

Jak wyjaśnia Boothby, badanie pokazuje, że czynnik VIII oraz prawdopodobnie inne leki można stabilizować za pomocą białek. - Dzięki białkom pochodzącym od niesporczaka można przechowywać leki w wysuszonej postaci, w pokojowej a nawet w podwyższonej temperaturze. Oznacza to dostępność do ratujących życie leków dla każdego, w dowolnym miejscu - dodaje.

W podobny sposób naukowcy chcą stabilizować także inne farmaceutyki biologiczne, czyli pochodzące z organizmów żywych, takie jak szczepionki, przeciwciała, preparaty krwiopochodne, a nawet komórki macierzyste.

- Pomoże to nie tylko organizacjom działającym w rozwijających się częściach świata, ale także ułatwi stworzenie bezpiecznego systemu (...) uniezależniającego nas od chłodzenia przechowywanych leków, jedzenia i innych cząsteczek - tłumaczy Boothby.

Autor:as

Źródło: PAP