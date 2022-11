Naukowcy stworzyli chip komputerowy z grzyba

Grzyby mogą służyć do produkcji biodegradowalnych układów elektronicznych. Austriaccy naukowcy opracowali technologię nanoszenia klasycznych podzespołów na podłoże wykonane z tkanek lakownicy żółtawej. Odkrycie może posłużyć do tworzenia przyjaźniejszych dla środowiska układów scalonych.

Płytki drukowane to element, bez którego nie da się zbudować większości urządzeń elektronicznych. Wykonane są one z wielu połączonych ze sobą materiałów, trudnych do odzyskania i recyklingu, dlatego po zużyciu przeważnie trafiają na składowisko odpadów. Naukowcy z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu w Austrii opracowali jednak ciekawą alternatywę dla tych elementów, dla których podstawą są... grzyby.