Mgła pełna życia. Czy jest tak groźna jak w "Silent Hill"?

Mgła tworzy niepowtarzalny klimat. Miłośnicy horrorów wiedzą, o czym piszę - ulice miasteczka Silent Hill byłyby znacznie mniej przerażające, gdyby nie słabiutka widzialność, za której zasłoną kryły się potworne istoty. Mgła bywa także źródłem zachwytu, gdy otula górskie szczyty. Chociaż może wydawać się, że wiemy o niej wszystko, najnowsze badania pokazują, że mgła wciąż ma swoje tajemnice. I kryje się w niej coś mniejszego niż Piramidogłowy, ale nie mniej zaskakującego. Artykuł dostępny w subskrypcji
Do powstania mgły potrzebujemy trzech składników. Pierwszym jest odpowiednio wysoka zawartość pary wodnej, drugim - obecność malutkich cząsteczek, na których może się ona osadzać i przechodzić w stan ciekły. Trzeci czynnik to gradient temperatur między podłożem a powietrzem, który działa jak paliwo dla całego procesu. Może on powstawać na różne sposoby: czasami podczas napływu cieplejszej masy nad wychłodzoną ziemię, czasami wskutek różnicy temperatur na górskim zboczu.
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Jaki rodzaj mgły jest "żywy".
Jakie mikroorganizmy można znaleźć we mgle
W jaki sposób bakterie we mgle wpływają na jakość powietrza.
Kiedy mikroorganizmy te mogą być groźne dla ludzi.