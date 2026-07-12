Mgła pełna życia. Czy jest tak groźna jak w "Silent Hill"?

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Do powstania mgły potrzebujemy trzech składników. Pierwszym jest odpowiednio wysoka zawartość pary wodnej, drugim - obecność malutkich cząsteczek, na których może się ona osadzać i przechodzić w stan ciekły. Trzeci czynnik to gradient temperatur między podłożem a powietrzem, który działa jak paliwo dla całego procesu. Może on powstawać na różne sposoby: czasami podczas napływu cieplejszej masy nad wychłodzoną ziemię, czasami wskutek różnicy temperatur na górskim zboczu.