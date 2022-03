W piątek część rakiety uderzy w Księżyc

Część rakiety natrze na Księżyc z prędkością 8851 kilometrów na godzinę. Ma to nastąpić w piątek 4 marca, gdy w Polsce będzie godzina 13.26. Zdarzenie nie będzie widoczne z Ziemi, gdyż dojdzie do niego po niewidocznej stronie Srebrnego Globu, w rejonie krateru Hertzsprung.

Według ekspertów będzie to pierwsza sytuacja, kiedy dojdzie do przypadkowego uderzenia tak zwanego kosmicznego śmiecia w powierzchnię Księżyca. Nie dotyczy to więc statków kosmicznych, które rozbił się w czasie próby lądowania na Srebrnym Globie i rakiet skierowanych celowo na Księżyc.