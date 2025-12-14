Logo TVN24
Meteo
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Pogoda
Godzinowa
Długoterminowa
Na jutro
Na weekend
Najnowsze
Polska
Prognoza
Świat
Nauka
Więcej
Ciekawostki
Podróże
Smog
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Nauka

Ich dieta jest bardzo elastyczna. Dzięki temu wzmacniają ekosystemy

Niedźwiedzie brunatne
Niedźwiedź Chunk wygrał konkurs
Źródło: Katmai National Park/2025 Cable News Network All Rights Reserved
Niedźwiedzie dostosowują swoją dietę do globalnych zmian środowiskowych - sugeruje nowe badanie. Naukowcy zbadali kilka gatunków tych ssaków i stwierdzili, że ich sposób odżywania się jest bardzo elastyczny. Dzięki temu mogą pełnić różne role w ekosystemie.

Wszystkożercy to zwierzęta, które nie mają ściśle określonego sposobu odżywania się. Ich dieta obejmuje pokarm zarówno roślinny, jak i mięsny, żywy oraz martwy. Do wszystkożerców zalicza się wiele gatunków zwierząt, a wśród ssaków lądowych największymi z nich są niedźwiedzie.

Elastyczna dieta niedźwiedzi

Międzynarodowy zespół naukowców, kierowany przez dra Joerga Albrechta z Centrum Badań nad Różnorodnością Biologiczną i Klimatem im. Senckenberga (SBiK-F) praz Instytutu Ochrony Przyrody PAN (IOP PAN) w Krakowie, przenalizował zmiany w diecie siedmiu gatunków niedźwiedzi z wykorzystaniem danych ekologicznych i paleoekologicznych. Swoje obserwacje opublikował w czasopiśmie "Nature Communications". Badacze stwierdzili, że większość gatunków niedźwiedzi potrafi elastycznie dostosować swoją dietę do klimatu i dostępności pokarmu, zmieniając tym samym swoją rolę ekologiczną. Dzięki temu mogą wzmacniać odporność ekosystemów na globalne zmiany środowiska.

"Wszystkożercy mogą odgrywać dynamiczną i stabilizującą rolę w ekosystemach, gdy warunki środowiskowe się zmieniają. Chociaż występują niemal we wszystkich siedliskach i na wszystkich poziomach sieci pokarmowych, wciąż zaskakująco mało wiemy o tym, jak reagują na zmiany zachodzące w ich ekosystemach" - powiedział dr Joerg Albrecht, cytowany w informacji prasowej.

Niedźwiedzie mogą żywić się wieloma pokarmami: owocami jagodowymi, korzeniami, orzechami, trawą, owadami, rybami i ssakami. Dieta niektórych gatunków zmienia się w zależności od pory roku - na przykład niedźwiedzie brunatne latem i jesienią jedzą głównie borówki lub orzechy, podczas gdy wiosną w ich diecie dominują trawy, zioła i padlina. Ta zdolność do adaptacji spowodowała, że skutecznie przetrwały w różnych regionach świata - od tundry arktycznej po gęste lasy tropikalne.

"W przeciwieństwie do większości gatunków dużych drapieżników niedźwiedzie są wszystkożercami o niskobiałkowym profilu makroskładników i obserwujemy u nich stosunkowo niewiele anatomicznych i fizjologicznych przystosowań do jedzenia mięsa. Ta elastyczność pozwala im odżywiać się wyjątkowo różnorodnie" - wyjaśniła dr hab. Agnieszka Sergiel z IOP PAN. Dodała, że dzięki temu niedźwiedzie pełnią jednocześnie wiele ról ekologicznych, wpływając na liczebność gatunków, wzrost i rozmieszczenie roślin oraz obieg składników odżywczych i energii.

Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne

Zmiana sposobu żywienia od tysięcy lat

Autorzy badania zauważają, że zmiany w diecie niedźwiedzi nie rozpoczęły się w wyniku obecnych zmian klimatycznych - zachodziły już wiele tysięcy lat temu. Pokazują to dane paleoekologiczne.

"Nasze analizy izotopowe prób kości z późnego plejstocenu i holocenu pokazują również, że europejski niedźwiedź brunatny stopniowo przechodził na dietę roślinną wraz ze wzrostem produkcji pierwotnej i wydłużaniem się okresu wegetacyjnego po ostatnim zlodowaceniu, około 12 000 lat temu" - dodał prof. dr Hervé Bocherens z Centrum Ewolucji Człowieka i Paleośrodowiska im. Senckenberga na Uniwersytecie w Tybindze, współautor badania.

Badacze podkreślili także ogromną wartość kolekcji muzeów historii naturalnej w badaniach nad globalną zmianą środowiska. Zespół przeanalizował materiał kostny niedźwiedzi brunatnych i jeleni szlachetnych pochodzący z 14 muzealnych i paleontologicznych kolekcji w całej Europie. Jelenie włączono do analiz jako kontrolę, ponieważ są roślinożercami, co pozwala jednoznacznie określić, czy niedźwiedzie żerowały wyżej czy niżej w sieci pokarmowej.

"Praca z próbami muzealnymi przypomina pracę detektywa: analizy izotopowe pozwalają zajrzeć w przeszłość i odtworzyć, czym żywiły się te zwierzęta tysiące lat temu, w czasie ostatniej epoki lodowcowej - okresie, gdy świat wyglądał zupełnie inaczej niż dziś" - przyznała dr hab. Nuria Selva ze Stacji Biologicznej Donana (CSIC) w Hiszpanii i Instytutu Ochrony Przyrody PAN, współautorka badania.

Niedźwiedzie brunatne
Niedźwiedzie brunatne
Źródło: Shutterstock

Przeorganizowanie troficzne

Wyniki analizy ujawniły słabo opisywaną dotychczas zależność: duże wszystkożerne ssaki zmieniają swoją rolę w ekosystemie. badacze nazywają ten proces przeorganizowaniem troficznym.

"Nasze badania podkreślają kluczową rolę, jaką odgrywają w ekosystemach duzi wszystkożerni przedstawiciele megafauny - z których wiele to równocześnie duże drapieżniki. Mogą one pomagać w utrzymaniu stabilności sieci pokarmowych mimo globalnych presji, takich jak zmiany klimatyczne. W ten sposób duże drapieżniki przyczyniają się do odporności i równowagi ekosystemów, co jest niezwykle istotne w szybko zmieniającym się świecie" - podkreśliła Selva.

Globalne zmiany środowiska fundamentalnie przeobrażają strukturę sieci pokarmowych na lądzie i w wodzie - często z poważnymi konsekwencjami dla całych ekosystemów.

"Szczególnie interesujące są tu duże wszystkożerne gatunki, znajdujące się na szczycie sieci pokarmowej. Korzystają z szerokiej gamy źródeł pokarmu, są bardzo plastyczne i zwykle szybko reagują na zmiany środowiska. Jeżeli ich rola ulega przesunięciu - na przykład od drapieżnika ku żerowaniu roślinnemu - może to przeorganizować całe sieci pokarmowe. Sposób, w jaki wszystkożercy reagują na zmiany środowiska, może zatem stanowić wczesny sygnał poważnych przekształceń ekosystemów" - podsumowali badacze.

Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Plebiscyt na Zwierzę Roku 2026. Zobacz pretendentów

Polska

Autorka/Autor: kp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Badania naukowezwierzęta
Czytaj także:
Mroźna, zimna noc
Gdzie nocą będzie poniżej zera
Prognoza
Atak zimy przyczynił się do karambolu w stanie Iowa
Atak zimy. Samochód wbił się w ciężarówkę
Świat
Skutki powodzi w Indonezji
Najrzadsze małpy świata ginęły w powodzi. Populacja zagrożona
Świat
Pogoda na 16 dni
Pogoda na 16 dni. Kiedy przyjdzie mróz
Prognoza
Madera
Na Maderze wiało tak, że łamały się drzewa
Świat
Blackpool, 2018
Szykują worki z piaskiem. Nadchodzą ulewy
Świat
USA
Uderzenie chłodu. Alarmy dla prawie 50 milionów ludzi
Świat
Powodzie w Boliwii
Zawalony most, zniszczone domy. Kilkadziesiąt zaginionych
Świat
Prognozowane opady marznące
Niebezpieczny poranek. Są ostrzeżenia
Prognoza
Deszcz, parasol, jesień, wczesna zima
Niedziela jednym da przejaśnienia, a innym - opady
Prognoza
Naukowcy odkryli w starych danych planetę niczym Tatooine
Odkryli planetę niczym z "Gwiezdnych wojen"
Nauka
Możliwy deszcz ze śniegiem
Miejscami może spaść mokry śnieg
Prognoza
Po ulewnych opadach rzeka Nooksack porwała dom w mieście Deming w stanie Waszyngton
Dom płynął środkiem rzeki
Świat
Wiatr, pochmurno, zima, wczesna wiosna
Ani zimowo, ani wiosennie. Czy pogoda się zmieni?
Prognoza
Mocniejsza fala chłodu po świętach obejmująca Polskę, odchylenie temperatury poniżej normy na wys. 1,5 km wg modelu GFS
Pochód ciepła może skończyć się uderzeniem zimna i śnieżyc
Arleta Unton-Pyziołek
Mgła tule nad Kalifornią
Mgła na kilkaset kilometrów. Jak powstała
Świat
Akcja ratunkowa na zboczach Małego Giewontu
Wypadek w Tatrach. Turysta spadł sto metrów ze szlaku
Polska
Piorun
Burze z piorunami nie dają im spokoju. Nie żyje 14 osób
Świat
Szop pracz "włamał" do sklepu z alkoholami
Szop, który włamał się do sklepu z alkoholem, może być recydywistą
Świat
Po ulewach w Strefie Gazy
Ostrzał uszkodził dom, ulewa go powaliła
Świat
Niedźwiedź polarny
Do końca stulecia mogą zniknąć. Ratunkiem są zmiany genetyczne
Nauka
Podtopienia w hrabstwie Skagit
Ewakuowano całe miasto. "Robimy wszystko, co w naszej mocy"
Świat
Mgła w Polsce
Alarmy IMGW. Trudne warunki o poranku
Prognoza
Deszcz ze śniegiem
Miejscami może padać deszcz ze śniegiem
Prognoza
Służby ze stanu Waszyngton uratowały mężczyznę z dachu samochodu
Ratowali mieszkańców helikopterami ze strychów i dachów samochodów
Świat
W hiszpańskiej Galicji fale dochodziły do siedmiu metrów
Groźna pogoda w Hiszpanii. Fale mogą mieć nawet siedem metrów
Świat
Mroźna noc
W części kraju noc będzie mroźna
Prognoza
Przywrócona przyczepa w obiekcie "Christmas in Color"
Zniszczył świąteczne dekoracje i przewrócił przyczepę
Świat
Tuvalu
Ich archipelagowi grozi zalanie. Pierwsi migranci klimatyczni dotarli do Australii
Świat
Ruchome piaski w Utah
Utknął w ruchomych piaskach. "Myślałem, że to legenda"
Świat
Pogoda WarszawaPogoda KrakówPogoda ŁódźPogoda WrocławPogoda PoznańPogoda GdańskPogoda SzczecinPogoda BydgoszczPogoda LublinPogoda BiałystokPogoda KatowicePogoda KielcePogoda OlsztynPogoda OpolePogoda RzeszówPogoda ToruńPogoda Gorzów WielkopolskiPogoda Zielona GóraPogoda ZakopanePogoda GdyniaPogoda ŁomżaPogoda PłockPogoda ChałupyPogoda Ostrów WielkopolskiPogoda MikołajkiPogoda Ostrowiec ŚwiętokrzyskiPogoda StarachowicePogoda ŚwinoujściePogoda RumiaPogoda RewaPogoda PabianicePogoda WładysławowoPogoda CzęstochowaPogoda Bielsk PodlaskiPogoda SzczytnoPogoda SochaczewPogoda GarwolinPogoda GostyńPogoda ZgierzPogoda WłocławekPogoda LegionowoPogoda HelPogoda KarpaczPogoda StegnaPogoda SosnowiecPogoda UstrońPogoda ŻywiecPogoda Siemianowice ŚląskiePogoda ChrzanówPogoda Tomaszów MazowieckiPogoda MrzeżynoPogoda DziwnówPogoda ChłopyPogoda MielnoPogoda Busko-ZdrójPogoda SobieszewoPogoda DarłowoPogoda LesznoPogoda ChojnicePogoda JastarniaPogoda BolesławiecPogoda Bukowina TatrzańskaPogoda TychyPogoda Stalowa WolaPogoda Piotrków TrybunalskiPogoda InowrocławPogoda SzczecinekPogoda KoszalinPogoda GiżyckoPogoda Ustrzyki DolnePogoda LubartówPogoda OtwockPogoda MiechówPogoda GąskiPogoda PłońskPogoda RawiczPogoda ŁebaPogoda PuckPogoda ChorzówPogoda KartuzyPogoda WołominPogoda KluczborkPogoda RadomskoPogoda BochniaPogoda BrodnicaPogoda Krynica MorskaPogoda KutnoPogoda GnieznoPogoda Jelenia GóraPogoda SandomierzPogoda Tarnowskie GóryPogoda KołobrzegPogoda KaliszPogoda Krynica-ZdrójPogoda Szklarska PorębaPogoda SuwałkiPogoda Radom