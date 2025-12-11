Do końca wieku Ziemia przestanie być dla nich przyjaznym miejscem

Scenariusze zmian klimatu Źródło: TVN24

Zmiana klimatu i użytkowania gruntów przez człowieka od wielu lat stwarzają zagrożenie dla tysięcy gatunków zwierząt na świecie. Do tej pory jednak połączony wpływ tych dwóch czynników nie był dobrze zbadany. Tym tematem zajęli się autorzy najnowszego badania opublikowanego na łamach "Global Change Biology".

Autorzy pracy ostrzegają, że do końca XXI wieku prawie osiem tysięcy gatunków zwierząt będzie musiało stawić czoła między innymi ekstremalnym upałom oraz zmianom w użytkowaniu gruntów w preferowanych siedliskach. To - zdaniem ekspertów - może doprowadzić je na skraj wyginięcia. Wśród zagrożonych gatunków znajduje się między innymi około dwóch tysięcy kręgowców.

Ogromne straty bioróżnorodności

W badaniu naukowcy przeanalizowali sytuację 30 tysięcy gatunków płazów, gadów, ptaków i ssaków. Sprawdzili, jak przyszłe ekstremalne upały i prognozowane zmiany w użytkowaniu ziemi wpłyną na habitaty (środowiska, w którym osobniki danego gatunku znajdują najdogodniejsze warunki do życia) i zdolność do przetrwania tych zwierząt. Potencjalne skutki rozważano w czterech scenariuszach.

Najbardziej pesymistyczny wskazuje, że uwzględnione gatunki mogą doświadczać niekorzystnych warunków na ponad połowie swojego zasięgu. Nawet w najbardziej optymistycznym scenariuszu gatunki te będą narażone na nieodpowiednie warunki spowodowane dwoma czynnikami na około 10 proc. swojego zasięgu.

- Nasze badania podkreślają, jak ważne jest uwzględnianie łącznego wpływu wielu zagrożeń, aby lepiej oszacować ich potencjalne skutki. Dodatkowo akcentują pilną potrzebę globalnych działań ochronnych i łagodzących, aby zapobiec ogromnym stratom w bioróżnorodności - mówi dr Reut Vardi z University of Oxford, cytowana w informacji prasowej.

Autorzy pracy zaznaczyli, że łączne skutki zmian klimatu i użytkowania gruntów mają być szczególnie dotkliwe w takich regionach jak afrykański Sahel Tropikalny, Bliski Wschód i Brazylia. Badacze podkreślają, że przyszłe zmiany środowiskowe mogą radykalnie przekształcić globalną bioróżnorodność, zaś kluczowe jest identyfikowanie i ograniczanie współoddziałujących zagrożeń.