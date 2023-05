Sygnał z kosmosu dotrze do Ziemi już wkrótce. "Głęboko transformujące doświadczenie"

Sygnał naśladujący kontakt ze strony pozaziemskiej cywilizacji dotrze w środę do Ziemi. Jest on częścią projektu A Sign in Space, którego celem jest sprawdzenie, czy ludzkość potrafi odszyfrować przekaz z kosmosu. Sygnał nadany zostanie z sondy, która znajduje się na orbicie Marsa, a pomóc w rozszyfrowaniu go może każdy chętny.

85 lat temu, 30 października 1938 roku, w Stanach Zjednoczonych nadano audycję radiową, która wywołała masową panikę. Audycja była oparta na powieści "Wojna światów" Herberta George’a Wellesa. Tym razem paniki nie będzie, z wyprzedzeniem wiadomo bowiem, że "kosmiczny sygnał" to tylko symulacja. W projekcie "A Sign in Space" naukowcy chcą sprawdzić, czy jesteśmy w stanie odczytać wiadomość od pozaziemskiej cywilizacji.

Tajemnicza wiadomość

W środę o godzinie 21.00 czasu polskiego, znajdująca się na orbicie Marsa sonda kosmiczna Trace Gas Orbiter nada zakodowany sygnał symulujący wiadomość od inteligentnej cywilizacji pozaziemskiej. Wiadomość dotrze na Ziemię po 16 minutach i odbiorą go cztery obserwatoria radioastronomiczne: Allen Telescope Array (ATA), Robert C. Byrd Green Bank Telescope (GBT), Very Large Array (VLA) oraz Medicina Radio Astronomical Station.

Po odebraniu sygnału, różne zespoły na całym świecie spróbują odszyfrować wiadomość i ją zinterpretować. W próbie jej dekodowania może wziąć udział każdy chętny. Organizatorzy zachęcają do udziału szkoły.

W trakcie projektu Instytut SETI, organizacja zajmująca się badaniem inteligentnego życia we Wszechświecie, planuje zorganizować szereg otwartych wykładów i warsztatów poświęconych tematyce projektu. Przede wszystkim interesują ich społeczne implikacje wykrycia sygnału od pozaziemskiej cywilizacji.

Sonda Trace Gas Orbiter na orbicie Marsa - wizja artysty ESA/D. Ducros

Przemiana całej ludzkości

W projekt zaangażowane są instytucje naukowe z całego świata, a kieruje nim artystka Daniela de Paulis. Jak przekazała, ma to być globalne widowisko pokazujące, jak przebiega proces odszyfrowywania potencjalnej informacji od pozaziemskiej cywilizacji. Artystka i jej współpracownicy to jedyne osoby, które znają treść przekazu.

- Otrzymanie wiadomości od cywilizacji pozaziemskiej byłoby głęboko transformującym doświadczeniem dla całej ludzkości - wyjaśniła de Paulis. - "A Sign in Space" daje bezprecedensową możliwość praktycznego przećwiczenia i przygotowania się do takiego scenariusza poprzez globalną współpracę, wspierając poszukiwanie sensu we wszystkich kulturach i dyscyplinach - dodała.

Autor:as

Źródło: PAP, seti.org