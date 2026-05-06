Ten obiekt ma atmosferę. A nie powinien

NASA odkryła planetę w kształcie cytryny
Źródło: NASA, ESA, CSA, Ralf Crawford (STScI)/2025 Cable News Network All Rights Reserved
Naukowcy odkryli na krańcach Układu Słonecznego atmosferę, której nie powinno tam być. Wykryto ją dookoła odległej planetoidy, na pozór zbyt zimnej i małej, by jej grawitacja utrzymała atmosferę. Badacze podejrzewają, że mogła ona powstać w wyniku kosmicznej katastrofy.

Większość obiektów w Układzie Słonecznym nie posiada atmosfery. Pochwalić się nią mogą tylko światy o wystarczająco dużej masie: planety, część księżyców oraz karłowata planeta Pluton. Na łamach czasopisma "Nature Astronomy" ukazało się badanie pokazujące, że czasami można zaobserwować atmosferę w miejscach, w których nie powinno jej być.

Podświetlona atmosfera

Odkrycie dotyczyło obiektu o nazwie (612533) 2002 XV93 - malutkiej planetoidy o średnicy zaledwie 500 kilometrów. Krąży ona po zimnych zakątkach zewnętrznego Układu Słonecznego, daleko poza orbitą Neptuna. Poza stosunkowo dużym Plutonem (ma on średnicę 2377 km), większość obiektów jest zbyt mała i zimna, by utrzymywać stabilną atmosferę.

Japońscy badacze obserwowali 2002 XV93 w momencie, gdy planetoida przemieszczała się bezpośrednio przed odległą gwiazdą. Jak zauważyli, tuż przed "schowaniem się" gwiazdy za obiektem jej światło lekko przygasło. Dane z wielu obserwatoriów i teleskopów potwierdziły, że zaobserwowane osłabienie było identyczne z takim, jakie powoduje atmosfera.

2002 XV93 i jego atmosfera podświetlane przez przechodzącą za nim gwiazdę - wizja artystyczna
Źródło: NAOJ

Mogła powstać wskutek katastrofy

Obecność atmosfery zdziwiła badaczy - obiekt ten jest tak mały, że nie powinien posiadać trwałej atmosfery. Rodzi to pytania o to, kiedy i w jaki sposób powstała.

Obserwacje przeprowadzone przez Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba nie wykazały śladów zamrożonych gazów na powierzchni 2002 XV93, które mogłyby ją utworzyć. Na dodatek atmosfera musiała powstać niedawno - naukowcy obliczyli, że prawdopodobnie nie przetrwa tysiąca lat, o ile nie zostanie uzupełniona.

Jedna z hipotez wskazuje, że gaz w stanie zamrożonym lub ciekłym mógł zostać wypchnięty z głębi obiektu na powierzchnię, na przykład w procesach lodowego wulkanizmu. Inną możliwością jest to, że w 2002 XV93 uderzyła kometa, a pochodzące z niej cząsteczki stworzyły atmosferę. Badacze wyjaśnili, że aby poznać tajemnice planetoidy, potrzebne są dalsze obserwacje.

Źródło: NAOJ

Źródło zdjęcia głównego: NAOJ

Agnieszka Stradecka
Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
