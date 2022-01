Mróz ogarnął Wielką Brytanię. Malownicze widoki w londyńskim parku

Jak informuje The Guardian, opady śniegu, śniegu z deszczem i deszczu przeszły w czwartek przez większość Wielkiej Brytanii. Do piątku w zachodniej Irlandii Północnej, północnych obszarach Anglii i przeważającej części Szkocji będą obowiązywać alerty meteorologiczne przed opadami śniegu, deszczu ze śniegiem, a także gradu. Kierowcy powinni spodziewać się trudnych warunków do jazdy.