Polak na ISS. Misja wykonana w 87 procentach

Sławosz Uznański-Wiśniewski przebywa w ramach misji Axiom 4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) podała, że stan realizacji celów misji to 87 procent.

Misja wykonana w 87 procentach

Jak podała POLSA, aktualny status realizacji podstawowych celów misji to 87 proc. Firma Axiom Space podkreśliła w swoim wtorkowym raporcie, że w ciągu 12 dni astronauci poczynili postępy w badaniach naukowych, testowali nowe technologie i angażowali się w działania promocyjne, tym samym przyczyniając się do realizacji szerszych celów misji dotyczących eksploracji kosmosu i innowacji na Ziemi. Polska Agencja Kosmiczna poinformowała, że trzynasty dzień misji będzie dniem wolnym od oficjalnych aktywności. "Regeneracja pozwoli astronautom na zebranie sił do wykonania wszystkich zaplanowanych działań w następnych dniach" - czytamy w raporcie.