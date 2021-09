W prognozach widać powrót gorąca. Razem z nim przyjdą burze

Dzięki temu czeka nas kilka spokojnych i bardzo przyjemnych dni. Od poniedziałku do czwartku synoptycy nie prognozują żadnych pogodowych utrudnień i niebezpiecznych zjawisk.

Burze, deszcz, silny wiatr

W piątek do Polski wrócą opady deszczu. Przelotnie ma padać w zachodnich regionach kraju, a suma opadów nie powinna przekroczyć 5 litrów wody na metr kwadratowy. Oprócz tego może momentami silniej wiać.

Na sobotę zaś prognozowane są postępujące od zachodu w głąb kraju przelotne opady deszczu do 15 l/mkw. Na południu i w centrum kraju niewykluczone są burze. Podczas wyładowań może wiać z prędkością do 80 kilometrów na godzinę.

W niedzielę na wschodzie, południu i w centrum kraju mogą wystąpić przelotne opady deszczu do 15 l/mkw. Oprócz tego, na południu mogą pojawić się burze z opadami do 25 l/mkw. i porywami wiatru do 80 km/h.