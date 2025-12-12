Krążą po okolicy od tygodni, dzięki nim "złodzieje trzymają się z daleka"

Wyjątkowe właściwości niedźwiedziego futra Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Niedźwiedzica o imieniu Bambina z trzema małymi odwiedza kolejne miejscowości we włoskim regionie Abruzja. Dziennik "Il Messaggero" podkreślił, że "tournée" zwierząt w rejonie parku narodowego trwa od kilku tygodni. Na trasie ich wędrówki są miasteczka i wsie, między innymi Palena, Lettopalena, Lama dei Peligni, Taranta Peligna.

"Złodzieje trzymają się z daleka"

Zwierzęta podchodzą pod domy i bramy, grasują po ogródkach, dewastują kurniki, a także ule, poszukując miodu - co zarejestrowano na wielu nagraniach i zdjęciach. Straty rolników i hodowców, a zwłaszcza pszczelarzy są duże, a w miejscowości Lama dei Peligni koło miasta Chieti nie ma już kur.

- Dobrze znamy Bambinę i jej małe. Wyrządzają szkody, to prawda, ale ich kochamy. Na pewno sprawiają, że złodzieje trzymają się z daleka - przekazała burmistrz Tiziana Di Renzo i zaapelowała o ostrożność.

Mieszkańcy miasteczek w Abruzji liczą na to, że kiedy przyjdzie oczekiwany przez nich chłód, niedźwiedzia rodzina zapadnie w sen zimowy.

Dyrekcja parku narodowego i karabinierzy ze straży leśnej zapewniają, że prowadzą stały monitoring czworonożnych wędrowców.

Autorka/Autor: dd Źródło: PAP, Il Messaggero Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock