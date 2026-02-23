Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów

Kot Zgredek z czworgiem uszu Źródło: CNN/TVN24

Kociak z Alabamy w USA wyróżnia się nie tylko dodatkowa parą uszu, ale także krótkim, zakręconym ogonkiem oraz wadą zgryzu. Tą trzeba będzie zoperować. Jednak gdy tylko Zgredek zakończy leczenie, będzie gotowy do adopcji. I nie będzie z nią kłopotu, bo na kotka już czeka kolejka chętnych.

Zgredek uwielbia dzieci

Jego tymczasowa opiekunka już wie, że trudno będzie jej się rozstać z kotem. Ale jest pewna, że Zgredek przyniesie mnóstwo radości nowej rodzinie. Tak jak obecnie przynosi jej bliskim. - Mam nadzieję, że trafi do domu z dziećmi. Zgredek je uwielbia, co jest dość nietypowe u kotów. Ale on jest dla nich naprawdę dobry. Czuje się lepiej z moją córką niż z dorosłymi w rodzinie - mówi Stephanie Brown, tymczasowa opiekunka Zgredka.

Kot Zgredek Źródło: CNN/TVN24

Stephanie lubi zwierzęta wyjątkowe. Jej własny kot Phoebe ma wadę neurologiczną - hipoplazję móżdżku odpowiadającego za koordynację, równowagę i napięcie mięśniowe. - Uważam, że różnorodność jest piękna. To kwestia doceniania tych wszystkich różnic i rozumienia, że - tak jak ludzie - każda istota będzie miała swoją wyjątkową osobowość, zachowanie, wygląd... wszystko - mówi.