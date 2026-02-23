Logo TVN24
Ciekawostki

Zgredek - czworouszny czworonóg został gwiazdą mediów

Kot z czworgiem uszu
Kot Zgredek z czworgiem uszu
Źródło: CNN/TVN24
7-miesięczny czarny kotek o imieniu Zgredek jest wyjątkowy. Rzadka mutacja genetyczna sprawiła, że ma czworo uszu.
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem
Mapa jakości powietrza. Gdzie oddychamy smogiem

Smog

Kociak z Alabamy w USA wyróżnia się nie tylko dodatkowa parą uszu, ale także krótkim, zakręconym ogonkiem oraz wadą zgryzu. Tą trzeba będzie zoperować. Jednak gdy tylko Zgredek zakończy leczenie, będzie gotowy do adopcji. I nie będzie z nią kłopotu, bo na kotka już czeka kolejka chętnych.

"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"
"Koty funkcjonują na wyższym poziomie"

Zgredek uwielbia dzieci

Jego tymczasowa opiekunka już wie, że trudno będzie jej się rozstać z kotem. Ale jest pewna, że Zgredek przyniesie mnóstwo radości nowej rodzinie. Tak jak obecnie przynosi jej bliskim. - Mam nadzieję, że trafi do domu z dziećmi. Zgredek je uwielbia, co jest dość nietypowe u kotów. Ale on jest dla nich naprawdę dobry. Czuje się lepiej z moją córką niż z dorosłymi w rodzinie - mówi Stephanie Brown, tymczasowa opiekunka Zgredka.

Kot Zgredek
Kot Zgredek
Źródło: CNN/TVN24

Stephanie lubi zwierzęta wyjątkowe. Jej własny kot Phoebe ma wadę neurologiczną - hipoplazję móżdżku odpowiadającego za koordynację, równowagę i napięcie mięśniowe. - Uważam, że różnorodność jest piękna. To kwestia doceniania tych wszystkich różnic i rozumienia, że - tak jak ludzie - każda istota będzie miała swoją wyjątkową osobowość, zachowanie, wygląd... wszystko - mówi.

15 lat służby na Downing Street. Niezwykła rocznica "objęcia urzędu"
15 lat służby na Downing Street. Niezwykła rocznica "objęcia urzędu"

TVN24

Autorka/Autor: AM

Źródło: CNN, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: CNN/TVN24

