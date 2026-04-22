Stracił część dzioba, został samcem alfa

Grabham 2
Inne kea z ośrodka wiedzą, by nie zadzierać z Bruce'm
Źródło: Alex Grabham
Papuga bez części dzioba została samcem alfa w swoim stadzie. Jak wyjaśnili opiekunowie ptaka, nestor kea imieniem Bruce osiągnął to poprzez opracowanie unikatowej "sztuki walki". Odkrycie pokazuje, że u niektórych gatunków innowacyjne zachowania potrafią zrekompensować trudności związane z niepełnosprawnością.

Zwierzęta potrafią radzić sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami podobnie skutecznie jak ludzie. Doskonale pokazuje to historia Bruce'a - papugi z gatunku nestor kea (Nestor notabilis), która mieszka w nowozelandzkim ośrodku Willowbank Wildlife Reserve.

Samiec stracił całą górną część dzioba, jednak nie przeszkodziło mu to zostać niekwestionowanym przywódcą swojej grupy. Na łamach czasopisma "Current Biology" ukazało się badanie opisujące, w jaki Bruce sposób osiągnął społeczną dominację.

Opracował własną "sztukę walki"

Naukowcy opiekujący się ptakami w ośrodku chcieli zaobserwować, jak niepełnosprawność ptaka wpływa na jego interakcje z innymi kea. W tym celu przeanalizowali walki między członkami ptasiej grupy liczącej dziewięciu samców, w tym Bruce'a, i trzy samice. Udało im się odnotować 227 starć między papugami, z czego 162 między samymi samcami. Bruce brał udział w 36 walkach i wszystkie wygrał.

- Bruce jest samcem alfa w swojej grupie - wyjaśnił główny autor badania, Alexander Grabham z Uniwersytetu w Canterbury. - Osiągnął ten status dzięki nowatorskiej technice walki - pchnięcia za pomocą odsłoniętego dolnego dzioba, której kea z nienaruszonym dziobem nie są w stanie naśladować - uzupełnił.

Badacze zauważyli, że Bruce nie tylko stosował pchnięcia, ale także potrafił celować w konkretne części ciała przeciwników. Dzięki temu ptak może cieszyć się licznymi przywilejami, na przykład pierwszeństwem dostępu do karmników. Zwycięska passa przyniosła mu także inne korzyści zdrowotne - miał we krwi najniższy wśród samców poziom hormonów wskazujących na stres.

Nestor kea o imieniu Bruce
Źródło: Alex Grabham

Innowacyjne rozwiązania

To nie pierwsze badanie skupiające się na umiejętnościach niepełnosprawnej papugi. Wcześniej naukowcy opisali sposób, w jaki Bruce wykorzystywał niewielkie kamyki jako narzędzia do pielęgnacji.

- Bruce pokazuje nam, że innowacyjne zachowania mogą pomóc w obejściu fizycznej niepełnosprawności, przynajmniej u gatunków posiadających elastyczność poznawczą pozwalającą na opracowywanie nowych rozwiązań - podkreślił Grabham.

Naukowiec dodał, że wcześniejsze badania wykazały, w jaki sposób elastyczność zachowań wpływa na przetrwanie na poziomie gatunku. W przypadku Bruce'a możliwa jest obserwacja, jak przejawia się to u pojedynczego osobnika w codziennym życiu.

- Nasze odkrycia poruszają również ważną kwestię dobrostanu: jeśli zwierzę z niepełnosprawnością potrafi odnieść sukces dzięki innowacyjności, to interwencje wynikające z dobrych intencji, takie jak protezy, nie zawsze muszą poprawiać jakość jego życia. Czasami zwierzę radzi sobie lepiej bez pomocy - podsumował autor.

Nestor kea o imieniu Bruce
Źródło: Ximena Nelson

Źródło: Cell Press

Źródło zdjęcia głównego: Alex Grabham

Agnieszka Stradecka
Dziennikarka tvnmeteo.pl
