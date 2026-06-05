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Pioruny biły nad aktywnym wulkanem. Nagranie

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Burza nad aktywnym wulkanem Popocatepetl w Meksyku
Burza nad aktywnym wulkanem Popocatepetl w Meksyku
Źródło wideo: ENEX
Źródło zdj. gł.: ENEX
Burza przechodząca nad uaktywniającym się wulkanem to nieczęsty widok - a tym rzadziej uwieczniany na nagraniu. W ostatnich dniach w Meksyku udało się jednak zarejestrować to wyjątkowe zestawienie zjawisk.

Wulkan Popocatepetl znajduje się około 70 kilometrów na południowy wschód od Meksyku, stolicy państwa o tej samej nazwie. Mierzy 5452 metry nad poziomem morza i jest drugim najwyższym szczytem kraju. Nazwa wulkanu wywodzi się z języka Azteków i oznacza "dymiącą górę", co odnosi się do gęstych oparów wydobywających się z jego krateru podczas wzmożonej aktywności.

Wybucha wulkan, uderzają pioruny

W ostatnich dniach Popocatepetl znów dał o sobie znać - jego krater zaczął się żarzyć. Nie byłoby to niczym wyjątkowym, ale w tym samym momencie przechodziła nad nim silna burza. Połączenie aktywności wulkanu z wyładowaniami atmosferycznymi zarejestrowała we wtorek kamera meksykańskiego Krajowego Centrum Zapobiegania Katastrofom (hiszp. Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED).

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Burza nad aktywnym wulkanem Popocatepetl w Meksyku
Źródło: ENEX

Erupcja Popocatepetl w połączeniu z burzą przyniosła jednak nie tylko interesujące widoki, ale także zagrożenie. Agencja zajmująca się ochroną ludności i katastrofami w stanie Puebla ostrzegła mieszkańców terenów położonych w pobliżu wulkanu przed opadem popiołu wulkanicznego. Służby poinformowały, że wiatr może przenieść pył do stanów Meksyk i Morelos.

Jak przekazał portal Infobae, wzmożona aktywność Popocatepetl trwa od kilku tygodni. Pod koniec maja kamery CENAPRED zarejestrowały wyrzut materiału z krateru. Agencja przypomniała mieszkańcom, by nie zbliżali się do wulkanu, a tym bardziej nie próbowali się na niego wspinać, ponieważ ryzyko uderzenia przez rozżarzone okruchy skalne pozostaje wysokie.

Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może stworzyć wyspę
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Wybuchł nieznany wcześniej wulkan. Może stworzyć wyspę

Nauka

Redagowała ast

Źródło: Infobae, ENEX
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Tagi:
wulkanyMeksykburzaburze
Krzysztof Posytek
Krzysztof Posytek
Dziennikarz tvnmeteo.pl
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