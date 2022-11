Na Marsie odkryto jaskinie, w których będą mogli schronić się astronauci

Naukowcy odkryli dziewięć jaskiń na Marsie, które w przyszłości mogą się posłużyć jako schronienie dla astronautów i nadawać się do zbudowania w nich baz. Jaskinie te mają zapewniać ochronę przed trudnymi marsjańskimi warunkami, a jednocześnie być możliwie łatwo dostępnymi. Największa z nich przekracza rozmiarem boisko do piłki nożnej.

Wynik badań, których rezultatem jest odnalezienie jaskiń, zaprezentowano w październiku podczas konferencji The Geological Society of America’s Connects 2022, a 1 listopada opisał je brytyjski "The Independent". Naukowcy poinformowali, że te odkryte na powierzchni Marsa formy mogą być najbardziej odpowiednie pod kątem prowadzenia przyszłych prac badawczych na planecie. Są bowiem na tyle duże, że mogą stanowić schrony dla astronautów, zapewniając im ochronę przed ostrym klimatem na Marsie. Ponadto w prowadzeniu badań wykorzystywane mogłyby być zasoby naturalnie znajdujące się w tych jaskiniach.