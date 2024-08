czytaj dalej

Gubernator Minnesoty Tim Walz został wybrany przez Kamalę Harris jako jej kandydat na wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych. Harris przekazała tę informację najpierw w wiadomości rozesłanej do swoich zwolenników, a następnie w mediach społecznościowych. "To zaszczyt mojego życia, by dołączyć do Kamali Harris w tej kampanii. Wchodzę na całość" - napisał Walz w mediach społecznościowych. Kim jest gubernator Minnesoty i co mogło zdecydować o jego nominacji?