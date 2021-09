WHO monitoruje nowy wariant koronawirusa. Pierwsze przypadki zakażenia także w Polsce

W Kolumbii wykryto nowy wariant koronawirusa. Nowy szczep w tym kraju odpowiada za blisko 40 procent zakażeń. Według gromadzącej globalne dane o genomie koronawirusa bazy GISAID, na którą powołuje się WHO, pierwsze przypadki zakażenia nowym szczepem odnotowano także w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Słowacji, a także w Polsce.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała w środę, że monitoruje nowy wariant koronawirusa o nazwie Mu albo B.1.621. Nowy szczep wykryto po raz pierwszy w Kolumbii, gdzie obecnie odpowiada za blisko 40 procent zakażeń. W Ekwadorze zakażenie nim potwierdzono w 13 procentach nowych przypadków.

WHO informuje, że w skali globalnej Mu odpowiada jedynie za 0,1 proc. infekcji. Dotychczas zakażenia tym wariantem wykryto w 39 krajach na całym świecie, w tym najwięcej w USA. "Wariant Mu w Ameryce Południowej, obok wariantu Delta, będzie monitorowany pod kątem zmian" - przekazała agenda ONZ do spraw zdrowia.

Mu został określony mianem "wariantu zainteresowania" SARS-CoV-2 (variant of interest). To oznaczenie mają też mutacje Eta, Iota, Kappa i Lambda.

Do tej pory WHO tzw. tzw. niepokojący wariant (variant of concern) wpisało: Alfa (B.1.1.7, wcześniej określany jako brytyjski), wariant Beta (B.1.351; wcześniej południowoafrykański), wariant Gamma (P1; brazylijski) i wariant Delta (B.1.617.2; indyjski).