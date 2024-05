Co najmniej trzy kobiety zostały zarażone wirusem HIV podczas wykonywania zabiegu kosmetycznego twarzy nazywanego "wampirzym liftingiem" - informują amerykańskie media. Według "The Newy York Times" to pierwszy udokumentowany w USA przypadek przenoszenia wirusa HIV poprzez zastrzyki kosmetyczne.

O przypadkach zakażenia wirusem HIV podczas zabiegu, wykonywanego w działającej bez licencji placówce, poinformowało w końcu kwietnia federalne Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom (Centers for Disease Control and Prevention). W ostatnich dniach informacja pojawiła się w wielu amerykańskich mediach. Jak pisze "The Newy York Times", w 2018 r. u jednej z klientek gabinetu w stanie Nowy Meksyk zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV. Nie występowały u niej inne czynniki ryzyka zakażeniem, przyznała jednak, że przeszła zabieg kosmetyczny z użyciem igieł - mikronakłuwanie twarzy z osoczem bogatopłytkowym. Na tej podstawie Departament Zdrowia Nowego Meksyku wszczął postępowanie.

Zakażenie HIV po zabiegu kosmetycznym

W gabinecie, w którym wykonano zabieg, inspektorzy odkryli leżące ​​na blacie kuchennym nieopisane probówki z krwią, inne miały być przechowywane wraz z jedzeniem w lodówce, a nieopakowane strzykawki leżały w szufladach i koszach na śmieci. Jak pisze NYT z raportu Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom wynika, że ​​w placówce używano też ponownie sprzętu jednorazowego użytku.

Śledczy sporządzili listę nazwisk i numerów telefonów i zidentyfikowali 59 klientów, którzy byli narażeni na ryzyko infekcji, w tym 20, którzy również przeszli "wampirzy lifting" i 39, którzy skorzystali z innych usług. U pięciu osób potwierdzono, że są nosicielami bardzo podobnego typu wirusa - to cztery byłe klientki i partner seksualnego jednej z nich, u których w latach 2018-2023 zdiagnozowano zakażenie wirusem HIV. Jak podkreśla jednak NYT jedna klientką i jej partner byli już w zaawansowanym stanie choroby, co według badaczy świadczy, że najprawdopodobniej zarazili się wcześniej. "Śledczy stwierdzili, że nigdy nie zidentyfikowali dokładnej drogi zakażenia w gabinecie spa wiosną i latem 2018 roku" - podsumowuje portal.

NYT pisze, że placówka została zamknięta jesienią 2018 roku, wkrótce po wykryciu pierwszej zakażonej osoby. Według BBC właścicielka gabinetu odsiaduje wyrok 3,5 roku więzienia - w 2022 roku miała przyznać się do wykonywania zawodu lekarza bez licencji.

Czym jest wampirzy lifting

Tzw. wampirzy lifting polega na wykorzystaniu własnej krwi pacjenta. Po jej pobraniu w specjalnym wirniku oddzielane są czerwone krwinki od osocza bogatopłytkowego. To właśnie ono wykorzystywane jest do wstrzykiwania w miejsca pokryte zmarszczkami - najczęściej są to okolice ust, oczu, czoło, podbródek, czy szyja. Zabieg ma na celu redukcję oznak starzenia, blizn potrądzikowych czy uszkodzeń słonecznych.

Jak podkreśla cytowana przez NYC Anna M. Stadelman-Behar, specjalistka-epidemiolog z CDC, ryzyko infekcji podczas zabiegów kosmetycznych jest ogólnie niskie.

Autorka/Autor:am

Źródło: "The New York Times", BBC