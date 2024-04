Trump o wojnie Izraela z Hamasem. "Muszą skończyć to, co zaczęli, i zrobić to szybko"

Nie jestem pewien, czy uwielbiam sposób, w jaki to robią, bo muszą osiągnąć zwycięstwo. Trzeba osiągnąć zwycięstwo, a im zajmuje to długi czas - powiedział były prezydent USA Donald Trump, komentując działanie Izraela w wojnie z Hamasem.

Były prezydent USA Donald Trump wyraził w czwartek opinię na temat wojny Izraela z Hamasem w wywiadzie radiowym prowadzonym przez konserwatywnego publicystę Hugh Hewitta. Dwukrotnie pytany, czy "jest z Izraelem na 100 procent", były prezydent nie odpowiedział jednoznacznie. Dodał, że radziłby premierowi Izraela, by zakończył wojnę, by "mieć ją z głowy" i "powrócić do normalności".

- Nie jestem pewien, czy uwielbiam sposób, w jaki to robią, bo muszą osiągnąć zwycięstwo. Trzeba osiągnąć zwycięstwo, a im zajmuje to długi czas - ocenił. - Muszą skończyć to, co zaczęli, i zrobić to szybko - dodał.