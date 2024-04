Amerykański Senat przyjął pakiet pomocowy dla Ukrainy

Wcześniej w Senacie z łatwością w głosowaniu przekroczono próg 60 głosów wymagany do przyspieszenia prac nad ustawą. Za wnioskiem o ograniczenie debaty głosowało 80 senatorów (48 demokratów i 32 republikanów), a przeciwko - 19 (17 republikanów, dwóch demokratów).

- Dziś Senat wysyła przesłanie całemu światu: Ameryka zawsze będzie bronić demokracji w godzinie potrzeby. Mówimy naszym sojusznikom: jesteśmy z wami. Mówimy naszym przeciwnikom: nie zadzierajcie z nami. Mówimy światu: zrobimy wszystko, co tylko możliwe, by bronić demokracji i naszego sposobu życia - oznajmił przed głosowaniem lider demokratów w Senacie Chuck Schumer.

Lider republikańskiej mniejszości: niech nikt nie ma złudzeń

W swoim wystąpieniu lider republikańskiej mniejszości Mitch McConnell skrytykował polityków własnej partii za wstrzymywanie pomocy Ukrainie, oskarżając ich o przyczynienie się do pogorszenia sytuacji na froncie.

- Niech nikt nie ma złudzeń: zwłoka w dostarczeniu Ukrainie uzbrojenia (...) naruszyła perspektywy pokonania rosyjskiej agresji (...). Nie będę owijał w bawełnę, kiedy członkowie mojej własnej partii podchodzą do odpowiedzialności związanej z amerykańskim przywództwem tak lekceważąco. Dziś Senat stoi przed próbą i nie możemy jej nie sprostać - powiedział McConnell.

Członkowie obu partii domagają się głosowania nad poprawkami. Należący do klubu demokratów niezależny senator Bernie Sanders zgłaszał m.in. poprawki nakładające restrykcje na pomoc wojskową dla Izraela. Przyjęcie jakichkolwiek zmian jest jednak mało prawdopodobne, bo oznaczałoby konieczność ponownego głosowania nad całym pakietem przez Izbę.

Senator Shaheen: musimy powstrzymać Putina

- Chcemy mieć pewność, że Ukraina będzie mogła uzyskać pomoc, której potrzebuje. Miło widzieć, że spiker (Mike Johnson - red.) w końcu postąpił słusznie i że Izba przytłaczającą większością zagłosowała za pomocą. Musimy wspierać Ukraińców. Musimy powstrzymać Władimira Putina natychmiast, musimy upewnić się, że nie wygra i nie wkroczy do innych krajów w Europie - podkreśliła.

Zapytana, czy spodziewa się ostatecznego głosowania jeszcze we wtorek, odparła, że "w tym momencie proceduralna sytuacja jest dość niepewna". - Większość osób, z którymi rozmawiałam, uważa, że głosowanie odbędzie się dzisiaj - dodała.

Pakiet pomocowy

Dodatkowo w ustawie znalazł się szereg uprawnień do nałożenia dodatkowych sankcji na Iran i Rosję, przepisy upoważniające prezydenta do przeznaczenia zamrożonych rosyjskich aktywów (4-5 mld dol.) na pomoc Ukrainie, oraz ustawa, która ma zmusić chińskiego właściciela TikToka do sprzedaży aplikacji w ciągu 12 miesięcy.