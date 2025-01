"Wszystko musi być uzasadnione odpowiedzią na jedno z trzech pytań". Co będzie celem Rubio

Według niego Trump bardzo jasno powiedział, że "wszystko, co robimy, musi być uzasadnione odpowiedzią na jedno z trzech pytań: Czy to nas wzmacnia? Czy to czyni nas bezpieczniejszymi i czy to nas czyni bardziej zamożnymi?". - Jeśli coś nie spełnia jednej z tych trzech kwestii, nie zrobimy tego. To jest cel, zadanie i obietnica, do której utrzymania został wybrany. I to jest obietnica, którą dotrzyma, a my mu w tym pomożemy - podkreślał.