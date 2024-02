Ukraińskie władze: atak na dom w Odessie, są zabici i ranni

Dokładnie dwa lata temu rozpoczęła się rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę. Rosyjskie wojska drugą noc z rzędu atakują obwód odeski, w tym Odessę, dronami bojowymi. Co najmniej jedna osoba zginęła, a trzy zostały ranne w ataku na budynek mieszkalny w Odessie na południu Ukrainy - poinformowała administracja obwodu odeskiego. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin z i wokół Ukrainy.

> Druga rocznica rosyjskiej napaści na Ukrainę to moment, by pokazać, że tyrania nigdy nie zatriumfuje i ponownie potwierdzić, że Wielka Brytania będzie pomagać Ukrainie tak długo, jak to konieczne - napisał w wydanym w piątek wieczorem oświadczeniu jej premier Rishi Sunak.