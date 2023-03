Skutki rosyjskich ataków w Bachmucie. Te zdjęcia dzieli pół roku

"Sytuacja w Bachmucie jest zaostrzona, wróg kontynuuje natarcie i usiłuje przerwać obronę naszych wojsk" – przekazała w piątkowym wpisie na kanale Telegram Hanna Malar. Podkreśliła, że ukraińscy żołnierze robią wszystko, co możliwe, by nie pozwolić siłom rosyjskim na realizację ich planów.

Siedem miesięcy walk

Pytany o to, dlaczego trzeba bronić tego miasta, Podolak odparł. - Rosja zmieniła taktykę. Odstąpiła od bombardowania obiektów cywilnych, by skoncentrować się na bezpośrednim starciu.

Zdaniem Podolaka dla Rosjan "fundamentalne znaczenie ma to, by robić postępy na tym kierunku". - My jednakże mamy dwa cele: wyeliminować możliwie najwięcej rosyjskiego personelu wojskowego i skupić ich (Rosjan) na kilku wycieńczających kluczowych bitwach, by zniszczyć ich ofensywę i skoncentrować nasze siły gdzie indziej na kontrofensywę wiosną - wyjaśnił doradca Zełenskiego.